В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины
В Техасе полиция начала задерживать протестующих в поддержку Палестины
© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
ОСТИН (штат Техас), 29 апр — РИА Новости. Полицейские в городе Остин в американском штате Техас начали задерживать демонстрантов, собравшихся на протест в поддержку Палестины в местном университете, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней американская полиция задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших вузов США. Кампусы престижных американских вузов стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа в связи с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
В понедельник протест в Техасском университете в Остине продолжился, к нему присоединились десятки активистов. Сейчас полицейские в усиленной экипировке окружили группу протестующих, приступив к задержаниям.
Некоторые манифестанты "вооружились" зонтиками (в Остине сегодня в районе 30 градусов жары), пытаясь отбиться ими от полицейских.
Некоторым активистам ввиду жаркой погоды становится плохо. К примеру, одного из арестованных манифестантов полицейские буквально волочили по траве под возгласы сторонников "нам нужен врач!"
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