https://ria.ru/20240429/protest-1943086417.html

В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины

В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.04.2024

В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины

Полицейские в городе Остин в американском штате Техас начали задерживать демонстрантов, собравшихся на протест в поддержку Палестины в местном университете,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:46

2024-04-29T22:46

2024-04-29T23:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ОСТИН (штат Техас), 29 апр — РИА Новости. Полицейские в городе Остин в американском штате Техас начали задерживать демонстрантов, собравшихся на протест в поддержку Палестины в местном университете, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней американская полиция задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших вузов США. Кампусы престижных американских вузов стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа в связи с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.В понедельник протест в Техасском университете в Остине продолжился, к нему присоединились десятки активистов. Сейчас полицейские в усиленной экипировке окружили группу протестующих, приступив к задержаниям.Некоторые манифестанты "вооружились" зонтиками (в Остине сегодня в районе 30 градусов жары), пытаясь отбиться ими от полицейских.Некоторым активистам ввиду жаркой погоды становится плохо. К примеру, одного из арестованных манифестантов полицейские буквально волочили по траве под возгласы сторонников "нам нужен врач!"

https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240113/aktsiya-1921216089.html

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в мире, сша, остин, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году