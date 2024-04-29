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В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.04.2024
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22:46 29.04.2024 (обновлено: 23:31 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/protest-1943086417.html
В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины
В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.04.2024
В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины
Полицейские в городе Остин в американском штате Техас начали задерживать демонстрантов, собравшихся на протест в поддержку Палестины в местном университете,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T22:46
2024-04-29T23:31
в мире
сша
остин
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ОСТИН (штат Техас), 29 апр — РИА Новости. Полицейские в городе Остин в американском штате Техас начали задерживать демонстрантов, собравшихся на протест в поддержку Палестины в местном университете, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней американская полиция задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших вузов США. Кампусы престижных американских вузов стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа в связи с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.В понедельник протест в Техасском университете в Остине продолжился, к нему присоединились десятки активистов. Сейчас полицейские в усиленной экипировке окружили группу протестующих, приступив к задержаниям.Некоторые манифестанты "вооружились" зонтиками (в Остине сегодня в районе 30 градусов жары), пытаясь отбиться ими от полицейских.Некоторым активистам ввиду жаркой погоды становится плохо. К примеру, одного из арестованных манифестантов полицейские буквально волочили по траве под возгласы сторонников "нам нужен врач!"
https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, остин, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Остин, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины

В Техасе полиция начала задерживать протестующих в поддержку Палестины

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСТИН (штат Техас), 29 апр — РИА Новости. Полицейские в городе Остин в американском штате Техас начали задерживать демонстрантов, собравшихся на протест в поддержку Палестины в местном университете, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней американская полиция задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших вузов США. Кампусы престижных американских вузов стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа в связи с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В понедельник протест в Техасском университете в Остине продолжился, к нему присоединились десятки активистов. Сейчас полицейские в усиленной экипировке окружили группу протестующих, приступив к задержаниям.
Некоторые манифестанты "вооружились" зонтиками (в Остине сегодня в районе 30 градусов жары), пытаясь отбиться ими от полицейских.
Некоторым активистам ввиду жаркой погоды становится плохо. К примеру, одного из арестованных манифестантов полицейские буквально волочили по траве под возгласы сторонников "нам нужен врач!"
Пропалестинская акция в Вашингтоне. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Вашингтоне проходит многотысячная акция в поддержку Газы
13 января, 22:21
 
В миреСШАОстинПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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