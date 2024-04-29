https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html

В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов

В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов - РИА Новости, 29.04.2024

В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов

Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:05

2024-04-29T17:05

2024-04-29T17:46

в мире

палестина

париж

сена (река)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна, передаёт корреспондент РИА Новости. Днем в понедельник несколько десятков студентов устроили акцию протеста в районе престижного университета. Они кричали "Да здравствует Палестина!" и растянули огромный палестинский флаг шириной во всю улицу. "Дети Газы и Палестины, вот кого мы убиваем!" - скандировали демонстранты в мегафон. Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги. Затем студенты устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Они оклеили стены исторического здания в Латинском квартале на берегу Сены бумажными флагами Палестины. Во внутреннем дворе разбили несколько палаток. Кругом дежурила полиция в полной экипировке для подавления протестов. Через некоторое время стражи правопорядка велели студентам заканчивать акцию. Протестующие начали собирать палатки, не устраивая стычек с полицией. Однако некоторые не пожелали уходить. Один из организаторов акции - молодежное движение "Перманентная революция" сообщило в соцсети X, что полицейские начали грубо растаскивать тех, кто не стал убирать палатки. На прошлой неделе полиция также разогнала в Париже несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа. Студенты скандировали лозунги, осуждающие политику Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html

палестина

париж

сена (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в поддержку Палестины у университета Сорбонна Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна. Несколько десятков студентов кричали "Да здравствует Палестина!", растянули огромный палестинский флаг, а затем устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Через некоторое время стражи правопорядка велели студентам заканчивать акцию, но некоторые не пожелали уходить. Организаторы акции пожаловались на жесткие действия полиции, сопроводив это соответствующим видео. 2024-04-29T17:05 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, париж, сена (река), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году