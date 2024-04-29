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В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов - РИА Новости, 29.04.2024
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17:05 29.04.2024 (обновлено: 17:46 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов - РИА Новости, 29.04.2024
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов
Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:05
2024-04-29T17:46
в мире
палестина
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сена (река)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна, передаёт корреспондент РИА Новости. Днем в понедельник несколько десятков студентов устроили акцию протеста в районе престижного университета. Они кричали "Да здравствует Палестина!" и растянули огромный палестинский флаг шириной во всю улицу. "Дети Газы и Палестины, вот кого мы убиваем!" - скандировали демонстранты в мегафон. Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги. Затем студенты устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Они оклеили стены исторического здания в Латинском квартале на берегу Сены бумажными флагами Палестины. Во внутреннем дворе разбили несколько палаток. Кругом дежурила полиция в полной экипировке для подавления протестов. Через некоторое время стражи правопорядка велели студентам заканчивать акцию. Протестующие начали собирать палатки, не устраивая стычек с полицией. Однако некоторые не пожелали уходить. Один из организаторов акции - молодежное движение "Перманентная революция" сообщило в соцсети X, что полицейские начали грубо растаскивать тех, кто не стал убирать палатки. На прошлой неделе полиция также разогнала в Париже несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа. Студенты скандировали лозунги, осуждающие политику Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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Акция протеста в поддержку Палестины у университета Сорбонна
Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна. Несколько десятков студентов кричали "Да здравствует Палестина!", растянули огромный палестинский флаг, а затем устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Через некоторое время стражи правопорядка велели студентам заканчивать акцию, но некоторые не пожелали уходить. Организаторы акции пожаловались на жесткие действия полиции, сопроводив это соответствующим видео.
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в мире, палестина, париж, сена (река), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Париж, Сена (река), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов

В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов у Сорбонны

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Полиция в Париже в понедельник разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины у университета Сорбонна, передаёт корреспондент РИА Новости.
Днем в понедельник несколько десятков студентов устроили акцию протеста в районе престижного университета. Они кричали "Да здравствует Палестина!" и растянули огромный палестинский флаг шириной во всю улицу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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"Дети Газы и Палестины, вот кого мы убиваем!" - скандировали демонстранты в мегафон. Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги. Затем студенты устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Они оклеили стены исторического здания в Латинском квартале на берегу Сены бумажными флагами Палестины. Во внутреннем дворе разбили несколько палаток.
Кругом дежурила полиция в полной экипировке для подавления протестов. Через некоторое время стражи правопорядка велели студентам заканчивать акцию. Протестующие начали собирать палатки, не устраивая стычек с полицией. Однако некоторые не пожелали уходить. Один из организаторов акции - молодежное движение "Перманентная революция" сообщило в соцсети X, что полицейские начали грубо растаскивать тех, кто не стал убирать палатки.
На прошлой неделе полиция также разогнала в Париже несанкционированный мирный митинг студентов в поддержку палестинского народа. Студенты скандировали лозунги, осуждающие политику Парижа в отношении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.
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