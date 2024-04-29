https://ria.ru/20240429/probki-1943014897.html
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров - РИА Новости, 29.04.2024
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров
Пробки общей длиной 60 километров образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где из-за возведения и укрепления насыпей, защищающих... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:13
2024-04-29T12:13
2024-04-29T12:13
происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943015054_210:0:1279:601_1920x0_80_0_0_83882cf12d6c7ad5d084b306279a47cd.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Пробки общей длиной 60 километров образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где из-за возведения и укрепления насыпей, защищающих дорогу от паводка, введено реверсивное движение, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале. "Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка… На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон... Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта", – сообщил Моор. Чтобы сделать движение транспорта по реверсивному участку более ритмичным и сократить существующие пробки, принято решение сделать технологические перерывы. Моор отметил, что уровень воды в реке Ишим на данном участке не снижается, "даже вырос из-за вчерашних дождей" и на 8.00 мск достиг отметки в 1215 см, "вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива". По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, из-за разлива рек Ишим и Тобол в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240428/navodnenie-1942908116.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров
Моор: на трассе Р-402 Тюмень — Омск образовались пробки общей длиной 60 км
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости.
Пробки общей длиной 60 километров образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где из-за возведения и укрепления насыпей, защищающих дорогу от паводка, введено реверсивное движение, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале
.
"Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка… На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон... Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта", – сообщил Моор.
Чтобы сделать движение транспорта по реверсивному участку более ритмичным и сократить существующие пробки, принято решение сделать технологические перерывы.
Моор отметил, что уровень воды в реке Ишим на данном участке не снижается, "даже вырос из-за вчерашних дождей" и на 8.00 мск достиг отметки в 1215 см, "вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива". По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, из-за разлива рек Ишим и Тобол в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.