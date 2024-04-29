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Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров - РИА Новости, 29.04.2024
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12:13 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/probki-1943014897.html
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров - РИА Новости, 29.04.2024
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров
Пробки общей длиной 60 километров образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где из-за возведения и укрепления насыпей, защищающих... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:13
2024-04-29T12:13
происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Пробки общей длиной 60 километров образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где из-за возведения и укрепления насыпей, защищающих дорогу от паводка, введено реверсивное движение, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале. "Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка… На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон... Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта", – сообщил Моор. Чтобы сделать движение транспорта по реверсивному участку более ритмичным и сократить существующие пробки, принято решение сделать технологические перерывы. Моор отметил, что уровень воды в реке Ишим на данном участке не снижается, "даже вырос из-за вчерашних дождей" и на 8.00 мск достиг отметки в 1215 см, "вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива". По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, из-за разлива рек Ишим и Тобол в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240428/navodnenie-1942908116.html
https://ria.ru/20240429/pavodok-1943008721.html
тюменская область
ишим (река)
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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров

Моор: на трассе Р-402 Тюмень — Омск образовались пробки общей длиной 60 км

© Фото : Александр Моор/TelegramУчасток трассы Р-402 возле села Абатское в Тюменской области
Участок трассы Р-402 возле села Абатское в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Участок трассы Р-402 возле села Абатское в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Пробки общей длиной 60 километров образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где из-за возведения и укрепления насыпей, защищающих дорогу от паводка, введено реверсивное движение, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.
"Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка… На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон... Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта", – сообщил Моор.
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
Фуры застряли в пробках на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе
Вчера, 12:47
Чтобы сделать движение транспорта по реверсивному участку более ритмичным и сократить существующие пробки, принято решение сделать технологические перерывы.
Моор отметил, что уровень воды в реке Ишим на данном участке не снижается, "даже вырос из-за вчерашних дождей" и на 8.00 мск достиг отметки в 1215 см, "вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива". По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, из-за разлива рек Ишим и Тобол в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
Абатский муниципальный район
Уровень воды в реке Ишим в Абатском остановился на 1215 сантиметрах
11:18
 
ПроисшествияТюменская областьИшим (река)Тобол (река)Александр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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