https://ria.ru/20240429/prava-1943077491.html
США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека
США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека - РИА Новости, 29.04.2024
США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека
США уличили в грубых нарушениях прав человека пять подразделений Армии обороны Израиля, но санкций против них пока не вводят, сообщил заместитель... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:48
2024-04-29T20:48
2024-04-29T20:48
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США уличили в грубых нарушениях прав человека пять подразделений Армии обороны Израиля, но санкций против них пока не вводят, сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель. "Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека", - сказал он на брифинге для СМИ. Патель пояснил, что речь идет об инцидентах, которые имели место задолго до нынешнего конфликта в секторе Газа и вне пределов палестинского анклава. Закон обязывает США в таких случаях прекратить оказание военной помощи провинившимся частям. Патель сказал, что американская администрация находится в диалоге на эту тему с израильским правительством и не связана сроками введения санкций. "Мы взаимодействуем с ними в рамках процесса и примем решение, когда процесс будет завершен", - добавил он.
https://ria.ru/20240429/izrail-1943040947.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека
Госдеп: США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США уличили в грубых нарушениях прав человека пять подразделений Армии обороны Израиля, но санкций против них пока не вводят, сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
"Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека", - сказал он на брифинге для СМИ.
Патель пояснил, что речь идет об инцидентах, которые имели место задолго до нынешнего конфликта в секторе Газа и вне пределов палестинского анклава.
Закон обязывает США в таких случаях прекратить оказание военной помощи провинившимся частям. Патель сказал, что американская администрация находится в диалоге на эту тему с израильским правительством и не связана сроками введения санкций.
"Мы взаимодействуем с ними в рамках процесса и примем решение, когда процесс будет завершен", - добавил он.