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"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека - РИА Новости, 29.04.2024
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14:22 29.04.2024 (обновлено: 14:49 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека - РИА Новости, 29.04.2024
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:22
2024-04-29T14:49
в мире
украина
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что необходимо принимать во внимание "сложные условия" в этой стране. Ранее сообщалось, что Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, власти Украины в начале апреля направили в Совет Европы соответствующее заявление. "Если у нас возникают какие-то потенциальные вопросы к украинским партнерам, то мы обсуждаем их и не считаем, что украинцы намерены делать какие-либо шаги злонамеренно. Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной", — сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. При этом он все же отметил, "в целом соблюдение основных прав и свобод играет для нас первостепенную роль, это имеет отношение и к процессу вступления в ЕС, предоставлению макрофинансовой помощи".
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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в мире, украина, киев, брюссель, совет европы, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Совет Европы, Евросоюз
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека

В ЕС попытались оправдать решение Киева снизить планку соблюдения прав человека

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что необходимо принимать во внимание "сложные условия" в этой стране.
Ранее сообщалось, что Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, власти Украины в начале апреля направили в Совет Европы соответствующее заявление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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"Если у нас возникают какие-то потенциальные вопросы к украинским партнерам, то мы обсуждаем их и не считаем, что украинцы намерены делать какие-либо шаги злонамеренно. Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной", — сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
При этом он все же отметил, "в целом соблюдение основных прав и свобод играет для нас первостепенную роль, это имеет отношение и к процессу вступления в ЕС, предоставлению макрофинансовой помощи".
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