https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html

"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека

"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека - РИА Новости, 29.04.2024

"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека

В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:22

2024-04-29T14:22

2024-04-29T14:49

в мире

украина

киев

брюссель

совет европы

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что необходимо принимать во внимание "сложные условия" в этой стране. Ранее сообщалось, что Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, власти Украины в начале апреля направили в Совет Европы соответствующее заявление. "Если у нас возникают какие-то потенциальные вопросы к украинским партнерам, то мы обсуждаем их и не считаем, что украинцы намерены делать какие-либо шаги злонамеренно. Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной", — сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. При этом он все же отметил, "в целом соблюдение основных прав и свобод играет для нас первостепенную роль, это имеет отношение и к процессу вступления в ЕС, предоставлению макрофинансовой помощи".

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html

украина

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, брюссель, совет европы, евросоюз