https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека - РИА Новости, 29.04.2024
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:22
2024-04-29T14:22
2024-04-29T14:49
в мире
украина
киев
брюссель
совет европы
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. В Евросоюзе, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека на Украине и соответствующее заявление, направленное в Совет Европы, заявили, что необходимо принимать во внимание "сложные условия" в этой стране. Ранее сообщалось, что Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, власти Украины в начале апреля направили в Совет Европы соответствующее заявление. "Если у нас возникают какие-то потенциальные вопросы к украинским партнерам, то мы обсуждаем их и не считаем, что украинцы намерены делать какие-либо шаги злонамеренно. Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной", — сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. При этом он все же отметил, "в целом соблюдение основных прав и свобод играет для нас первостепенную роль, это имеет отношение и к процессу вступления в ЕС, предоставлению макрофинансовой помощи".
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_253b5e0d9453db832d78a7cba0d2e355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, брюссель, совет европы, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Совет Европы, Евросоюз
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
В ЕС попытались оправдать решение Киева снизить планку соблюдения прав человека