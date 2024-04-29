https://ria.ru/20240429/pozhary-1942983698.html
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии - РИА Новости, 29.04.2024
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии
Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:44
2024-04-29T05:44
2024-04-29T05:44
амурская область
свободный
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_997c58a9fad60cf4ceba4cecf40e3f95.jpg
ЯКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. По данным ведомства, в настоящее время в Амурской области прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки из-за сухой и теплой погоды. В регионе установлен режим повышенной готовности региональных сил и средств. Власти области обратились в Рослесхоз о заблаговременной переброске сил для помощи региональным лесопожарным службам. "В Амурскую область перебрасываются более 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. Рослесхозом принято решение о переброске парашютистов и десантников Якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны. Маршрут переброски "Якутск (Якутия)-Свободный (Амурская область)" начался с пересечения реки Лены на аэролодках. Далее парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны добираются наземным путем", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240427/pozhar-1942847984.html
https://ria.ru/20240122/lesovoz-1922690459.html
амурская область
свободный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa94d4ac241275300b5f72a101856ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, свободный, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Амурская область, Свободный, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии
На пожары в Амурскую область перебросят якутских 50 парашютистов и десантников