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Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии - РИА Новости, 29.04.2024
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05:44 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/pozhary-1942983698.html
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии - РИА Новости, 29.04.2024
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии
Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:44
2024-04-29T05:44
амурская область
свободный
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ЯКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. По данным ведомства, в настоящее время в Амурской области прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки из-за сухой и теплой погоды. В регионе установлен режим повышенной готовности региональных сил и средств. Власти области обратились в Рослесхоз о заблаговременной переброске сил для помощи региональным лесопожарным службам. "В Амурскую область перебрасываются более 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. Рослесхозом принято решение о переброске парашютистов и десантников Якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны. Маршрут переброски "Якутск (Якутия)-Свободный (Амурская область)" начался с пересечения реки Лены на аэролодках. Далее парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны добираются наземным путем", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240427/pozhar-1942847984.html
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амурская область
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амурская область, свободный, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Амурская область, Свободный, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии

На пожары в Амурскую область перебросят якутских 50 парашютистов и десантников

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пожарный вертолет МЧС РФ. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
По данным ведомства, в настоящее время в Амурской области прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки из-за сухой и теплой погоды. В регионе установлен режим повышенной готовности региональных сил и средств.
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Власти области обратились в Рослесхоз о заблаговременной переброске сил для помощи региональным лесопожарным службам.
"В Амурскую область перебрасываются более 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. Рослесхозом принято решение о переброске парашютистов и десантников Якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны. Маршрут переброски "Якутск (Якутия)-Свободный (Амурская область)" начался с пересечения реки Лены на аэролодках. Далее парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны добираются наземным путем", - рассказали в пресс-службе.
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Амурская областьСвободныйФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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