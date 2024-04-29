https://ria.ru/20240429/pozhary-1942983698.html

Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии

Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии - РИА Новости, 29.04.2024

Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии

Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:44

2024-04-29T05:44

2024-04-29T05:44

амурская область

свободный

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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ЯКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. По данным ведомства, в настоящее время в Амурской области прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки из-за сухой и теплой погоды. В регионе установлен режим повышенной готовности региональных сил и средств. Власти области обратились в Рослесхоз о заблаговременной переброске сил для помощи региональным лесопожарным службам. "В Амурскую область перебрасываются более 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. Рослесхозом принято решение о переброске парашютистов и десантников Якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны. Маршрут переброски "Якутск (Якутия)-Свободный (Амурская область)" начался с пересечения реки Лены на аэролодках. Далее парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны добираются наземным путем", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240427/pozhar-1942847984.html

https://ria.ru/20240122/lesovoz-1922690459.html

амурская область

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амурская область, свободный, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)