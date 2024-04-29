https://ria.ru/20240429/polsha-1943013461.html
В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе
В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе - РИА Новости, 29.04.2024
В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе
Членство Польши стоило Евросоюзу 161,6 миллиарда евро за 20 лет, следует из данных Министерства финансов республики. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:56
2024-04-29T11:56
2024-04-29T16:18
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италия
испания
евросоюз
экономика
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Членство Польши стоило Евросоюзу 161,6 миллиарда евро за 20 лет, следует из данных Министерства финансов республики. Польша вступила в ЕС 1 мая 2004 года. По данным Минфина, с этого момента и до конца 2023 года она получила из бюджета объединения 245,5 миллиарда евро, уплатив в качестве членских взносов 83,7 миллиарда. Таким образом, положительный баланс Польши равен 161,6 миллиарда евро. Причем вливания из бюджета в течение 20 лет составляли примерно 2,1 процента национального ВВП. (Бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в злотых, поэтому суммы в евро могут изменяться в зависимости от курса валют на конкретную дату.)Польша была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета ЕС (13,3 процента). За ней следуют Италия, Испания и Франция, которые получали примерно по 12 процентов. В Минфине отметили, что 65 процентов полученных от Евросоюза средств пошли на реализацию проектов в рамках "Политики сплоченности" — в основном на улучшение транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Чуть более 30 процентов средств передали Польше в рамках Общей сельскохозяйственной политики. Благодаря судебным реформам в начале года в Польше разблокировали дополнительные средства в рамках Национального плана восстановления после пандемии коронавируса. Республике уже перечислили крупнейший за время членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240415/polsha-1940130241.html
https://ria.ru/20240229/es-1930293834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, италия, испания, евросоюз, экономика
Польша, Италия, Испания, Евросоюз, Экономика
В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе
Минфин: членство в Евросоюзе принесло Польше 161,6 миллиарда евро за 20 лет
ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Членство Польши стоило Евросоюзу 161,6 миллиарда евро за 20 лет, следует из данных Министерства финансов республики.
Польша вступила в ЕС 1 мая 2004 года. По данным Минфина, с этого момента и до конца 2023 года она получила из бюджета объединения 245,5 миллиарда евро, уплатив в качестве членских взносов 83,7 миллиарда. Таким образом, положительный баланс Польши равен 161,6 миллиарда евро. Причем вливания из бюджета в течение 20 лет составляли примерно 2,1 процента национального ВВП. (Бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в злотых, поэтому суммы в евро могут изменяться в зависимости от курса валют на конкретную дату.)
Польша была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета ЕС (13,3 процента). За ней следуют Италия
, Испания
и Франция
, которые получали примерно по 12 процентов.
В Минфине отметили, что 65 процентов полученных от Евросоюза средств пошли на реализацию проектов в рамках "Политики сплоченности" — в основном на улучшение транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Чуть более 30 процентов средств передали Польше в рамках Общей сельскохозяйственной политики.
Благодаря судебным реформам в начале года в Польше разблокировали дополнительные средства в рамках Национального плана восстановления после пандемии коронавируса. Республике уже перечислили крупнейший за время членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.