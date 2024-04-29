https://ria.ru/20240429/pogoda-1942998181.html

Москвичей предупредили о заморозках

Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2024

Москвичей предупредили о заморозках

Слабые заморозки ожидаются в Москве в пасхальные выходные, температура опустится ниже нуля градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:22

2024-04-29T09:22

2024-04-29T10:07

общество

москва

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Слабые заморозки ожидаются в Москве в пасхальные выходные, температура опустится ниже нуля градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в последних числах апреля погода в Москве и области сохранится теплой и сухой. Днем солнце будет прогревать воздух до 20 градусов. "А волна холодной погоды придется на следующие, пасхальные выходные... в ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии