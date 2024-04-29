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Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2024
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09:22 29.04.2024 (обновлено: 10:07 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/pogoda-1942998181.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2024
Москвичей предупредили о заморозках
Слабые заморозки ожидаются в Москве в пасхальные выходные, температура опустится ниже нуля градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:22
2024-04-29T10:07
общество
москва
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Слабые заморозки ожидаются в Москве в пасхальные выходные, температура опустится ниже нуля градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в последних числах апреля погода в Москве и области сохранится теплой и сухой. Днем солнце будет прогревать воздух до 20 градусов. "А волна холодной погоды придется на следующие, пасхальные выходные... в ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России
Москвичей предупредили о заморозках

Позднякова: в Москве в пасхальные выходные температура опустится ниже нуля

© Pixabay / jill111Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Pixabay / jill111
Иней на траве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Слабые заморозки ожидаются в Москве в пасхальные выходные, температура опустится ниже нуля градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что в последних числах апреля погода в Москве и области сохранится теплой и сухой. Днем солнце будет прогревать воздух до 20 градусов.
"А волна холодной погоды придется на следующие, пасхальные выходные... в ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки", - рассказала Позднякова.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаЭкология в России
 
 
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