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В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки
В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки - РИА Новости, 29.04.2024
В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки
Обильные осадки привели к разливу реки Большая Пёра в Приамурье и подтоплению линии электропередачи, без электричества остались пять сёл, сообщает администрация РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:36
2024-04-29T12:36
2024-04-29T12:36
происшествия
свободненский район
амурская область
наводнения в россии — 2024
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Обильные осадки привели к разливу реки Большая Пёра в Приамурье и подтоплению линии электропередачи, без электричества остались пять сёл, сообщает администрация Свободненского района в Telegram-канале. "В результате обильных осадков на территории Амурской области значительно увеличился уровень реки Большая Пёра. Вследствие чего в Свободненском районе произошло подтопление линии электропередачи. Обесточенными остались села Нижние Бузули, Черновка, Новоострополь, Чембары и посёлок Юхта", - говорится в сообщении. Социальные объекты в трёх посёлках обеспечили электроэнергией за счёт резервных источников. В район доставят дизельную электростанцию для жителей сёл Бузули и Новоострополь. "Специалисты АО "ДРСК" возводят новую линию электропередачи, ведущую к селу Нижние Бузули, вдоль моста через реку Большая Пёра. Работы планируется завершить сегодня", - уточнили в администрации.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
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происшествия, свободненский район, амурская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Свободненский район, Амурская область, Наводнения в России — 2024
В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки
В Приамурье разлив реки Большая Пёра привел к затоплению линии электропередачи