https://ria.ru/20240429/podtoplenie-1943017460.html

В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки

В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки - РИА Новости, 29.04.2024

В Приамурье пять сел остались без света из-за разлива реки

Обильные осадки привели к разливу реки Большая Пёра в Приамурье и подтоплению линии электропередачи, без электричества остались пять сёл, сообщает администрация РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:36

2024-04-29T12:36

2024-04-29T12:36

происшествия

свободненский район

амурская область

наводнения в россии — 2024

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Обильные осадки привели к разливу реки Большая Пёра в Приамурье и подтоплению линии электропередачи, без электричества остались пять сёл, сообщает администрация Свободненского района в Telegram-канале. "В результате обильных осадков на территории Амурской области значительно увеличился уровень реки Большая Пёра. Вследствие чего в Свободненском районе произошло подтопление линии электропередачи. Обесточенными остались села Нижние Бузули, Черновка, Новоострополь, Чембары и посёлок Юхта", - говорится в сообщении. Социальные объекты в трёх посёлках обеспечили электроэнергией за счёт резервных источников. В район доставят дизельную электростанцию для жителей сёл Бузули и Новоострополь. "Специалисты АО "ДРСК" возводят новую линию электропередачи, ведущую к селу Нижние Бузули, вдоль моста через реку Большая Пёра. Работы планируется завершить сегодня", - уточнили в администрации.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

свободненский район

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происшествия, свободненский район, амурская область, наводнения в россии — 2024