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Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 29.04.2024 (обновлено: 23:58 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/peregovory-1943089650.html
Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности
Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 29.04.2024
Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности
Украина и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T23:44
2024-04-29T23:58
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Украина и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева, сообщили в офисе Владимира Зеленского. Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности. "Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности... Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ермак выразил надежду, что соглашение заложит "прочные основы для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности" Киева. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности

Украина провела третий раунд переговоров с США по соглашению о безопасности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Украина и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности... Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Ермак выразил надежду, что соглашение заложит "прочные основы для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности" Киева.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
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