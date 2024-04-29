https://ria.ru/20240429/peregovory-1943089650.html

Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности

Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 29.04.2024

Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности

Украина и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T23:44

2024-04-29T23:44

2024-04-29T23:58

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Украина и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева, сообщили в офисе Владимира Зеленского. Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности. "Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности... Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ермак выразил надежду, что соглашение заложит "прочные основы для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности" Киева. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240127/garantii-1923856348.html

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