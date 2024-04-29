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Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 29.04.2024 (обновлено: 20:10 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/peregovory-1943049270.html
Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН
Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН - РИА Новости, 29.04.2024
Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:46
2024-04-29T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом."Я надеюсь, что &lt;...&gt; (Россия. — Прим. ред.) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН, — суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция", — заявил Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240429/mask-1942993941.html
https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1942974720.html
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в мире, россия, украина, москва, энтони блинкен, сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Энтони Блинкен, США, ООН
Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН

Блинкен: США надеются на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.
"Я надеюсь, что <...> (Россия. — Прим. ред.) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН, — суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция", — заявил Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Маск одним словом описал переговоры Украины и США
Вчера, 08:44
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары
28 апреля, 10:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
На 10 лет вперед: Зеленский сделал заявление о переговорах с США
Вчера, 00:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваЭнтони БлинкенСШАООН
 
 
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