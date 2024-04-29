https://ria.ru/20240429/peregovory-1943049270.html

Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН

Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН - РИА Новости, 29.04.2024

Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:46

2024-04-29T16:46

2024-04-29T20:10

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом."Я надеюсь, что <...> (Россия. — Прим. ред.) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН, — суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция", — заявил Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240429/mask-1942993941.html

https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942974720.html

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