https://ria.ru/20240429/pavodok-1943001757.html

В Оренбуржье от воды освободилось около 50 домов за сутки

В Оренбуржье от воды освободилось около 50 домов за сутки - РИА Новости, 29.04.2024

В Оренбуржье от воды освободилось около 50 домов за сутки

В Оренбуржье за сутки от воды освободились около 50 домов и 65 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:05

2024-04-29T10:05

2024-04-29T10:05

наводнения в россии — 2024

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УФА, 29 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободились около 50 домов и 65 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. "На 29 апреля в регионе за сутки от воды освободилось 46 жилых домов и 65 приусадебных участков. Всего освобождено от воды 22 505 жилых домов и 38 832 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наводнения в россии — 2024