В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка
В Упоровском районе вода из реки Тобол подтопила 34 приусадебных участка
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Вышедшая на пойму вода из реки Тобол в Упоровском районе Тюменской области подтопила 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Леонид Сауков в Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Тобол, по данным гидропоста, в селе Коркино по состоянию на 10 часов составляет 8,70 метра, в Упорово – 7,44 метра. На сегодня подтоплено 34 приусадебных участка, в том числе 18 в Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина и 12 в деревне Осеева. Затоплено 3,6 тысячи гектаров пашни", – сообщил Сауков.
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию
27 апреля, 08:01
Накануне сообщалось, что в муниципалитете подтоплено 22 приусадебных участка, в том числе 18 в селе Коркино и четыре в деревне Старая Шадрина, водой отрезана деревня Губина, подтопленным остается участок автомобильной дороги Суерка – Старая Шадрина, проезд транспорта организован по лесной дороге.
Сауков отметил, что в целом по району из подверженных угрозе наводнения зон эвакуировано 500 человек, 24 из них находятся в пунктах временного размещения, и призвал местных жителей покинуть зоны подтопления, предварительно позаботившись о сохранности имущества и безопасности животных.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в регионе остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17