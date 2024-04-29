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В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка - РИА Новости, 29.04.2024
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09:09 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/pavodok-1942995034.html
В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка
В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка - РИА Новости, 29.04.2024
В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка
Вышедшая на пойму вода из реки Тобол в Упоровском районе Тюменской области подтопила 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:09
2024-04-29T09:09
происшествия
жилье
тобол (река)
коркино
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Вышедшая на пойму вода из реки Тобол в Упоровском районе Тюменской области подтопила 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Леонид Сауков в Telegram-канале. "Уровень воды в реке Тобол, по данным гидропоста, в селе Коркино по состоянию на 10 часов составляет 8,70 метра, в Упорово – 7,44 метра. На сегодня подтоплено 34 приусадебных участка, в том числе 18 в Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина и 12 в деревне Осеева. Затоплено 3,6 тысячи гектаров пашни", – сообщил Сауков.Накануне сообщалось, что в муниципалитете подтоплено 22 приусадебных участка, в том числе 18 в селе Коркино и четыре в деревне Старая Шадрина, водой отрезана деревня Губина, подтопленным остается участок автомобильной дороги Суерка – Старая Шадрина, проезд транспорта организован по лесной дороге. Сауков отметил, что в целом по району из подверженных угрозе наводнения зон эвакуировано 500 человек, 24 из них находятся в пунктах временного размещения, и призвал местных жителей покинуть зоны подтопления, предварительно позаботившись о сохранности имущества и безопасности животных. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в регионе остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тобол (река)
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происшествия, жилье, тобол (река), коркино, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Тобол (река), Коркино, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка

В Упоровском районе вода из реки Тобол подтопила 34 приусадебных участка

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Вышедшая на пойму вода из реки Тобол в Упоровском районе Тюменской области подтопила 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Леонид Сауков в Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Тобол, по данным гидропоста, в селе Коркино по состоянию на 10 часов составляет 8,70 метра, в Упорово – 7,44 метра. На сегодня подтоплено 34 приусадебных участка, в том числе 18 в Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина и 12 в деревне Осеева. Затоплено 3,6 тысячи гектаров пашни", – сообщил Сауков.
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Накануне сообщалось, что в муниципалитете подтоплено 22 приусадебных участка, в том числе 18 в селе Коркино и четыре в деревне Старая Шадрина, водой отрезана деревня Губина, подтопленным остается участок автомобильной дороги Суерка – Старая Шадрина, проезд транспорта организован по лесной дороге.
Сауков отметил, что в целом по району из подверженных угрозе наводнения зон эвакуировано 500 человек, 24 из них находятся в пунктах временного размещения, и призвал местных жителей покинуть зоны подтопления, предварительно позаботившись о сохранности имущества и безопасности животных.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в регионе остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
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ПроисшествияЖильеТобол (река)КоркиноТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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