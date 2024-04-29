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Панд из Московского зоопарка планируют свести еще раз

Панд из Московского зоопарка планируют свести еще раз - РИА Новости, 29.04.2024

Панд из Московского зоопарка планируют свести еще раз

Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка планируют еще раз свести в 2026 году, сообщила гендиректор организации Светлана Акулова. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:50

2024-04-29T13:50

2024-04-29T16:09

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка планируют еще раз свести в 2026 году, сообщила гендиректор организации Светлана Акулова. "Панды могут размножаться один раз в год всего три дня. <...> У нас самка и самец соединялись только один раз пока, но, так как малышка (Катюша. — Прим. ред.) с мамой будет находиться два года, а потом она уже становится взрослой особью, примерно в 2026 году мы планируем соединять (больших панд. — Прим. ред.) еще раз. Будем надеяться, что у нас появится двойня, как говорит наш кипер", — сказала она.Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. К приезду животных полностью обновили вольерный комплекс, а сотрудники зверинца несколько месяцев стажировались в китайском питомнике, чтобы научиться правильному уходу за пандами и их содержанию.В августе 2023-го родился первый в истории России детеныш большой панды — Катюша.

https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html

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Директор Московского зоопарка о продолжении рода панд Жуи и Диндин Панд Жуи и Диндин, которые с 2019 года живут в Московском зоопарке и у которых здесь уже родилась дочка Катюша, планируют свести еще раз для продолжения рода в 2026 году, рассказала гендиректор организации Светлана Акулова. «Будем надеяться, что у нас появится двойня» 2024-04-29T13:50 true PT0M41S

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