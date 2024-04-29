Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по "дочке" Ariston
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
РИМ, 29 апр – РИА Новости. Посол России в Риме Алексей Парамонов дал в Министерстве иностранных дел Италии исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" итальянской компании Ariston, сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале.
"С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях посольства РФ после вызова Парамонова в МИД.
Дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды).
Также в посольстве указали на "все более агрессивный и безответственный тон, риторику западных лидеров и их объединений, которые невозможно трактовать иначе как намерение и дальше создавать угрозы для национальной, экономической, энергетической и иной безопасности Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Парамонов напомнил собеседникам, что в Москве всегда придавали особое значение плодотворным взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Италией. "Вся ответственность за негативные последствия их разрушения полностью лежит на итальянских властях, которые пожертвовали реальными национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах", - говорится в заявлении.
МИД Италии после вызова российского посла сообщила, что генсекретарь ведомства Риккардо Гуарилья передал Парамонову "сильное разочарование" итальянского правительства в связи с решением о передаче "дочки" Ariston и выразил надежду на пересмотр меры, говорится в заявлении МИД Италии. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, как отмечается, "оставляет за собой право глубже изучить последствия решения России вместе с партнерами по G7 и ЕС и оценивать соответствующий ответ".
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России
14 апреля, 20:37