Рейтинг@Mail.ru
Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 29.04.2024 (обновлено: 14:41 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/otvet-1943030398.html
Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston
Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston - РИА Новости, 29.04.2024
Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston
Посол России в Риме Алексей Парамонов дал в Министерстве иностранных дел Италии исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений о... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:17
2024-04-29T14:41
россия
италия
рим
алексей парамонов
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899363236_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_fb6ebfd47df5effd8dceaf841abb424a.jpg
РИМ, 29 апр – РИА Новости. Посол России в Риме Алексей Парамонов дал в Министерстве иностранных дел Италии исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" итальянской компании Ariston, сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале. "С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях посольства РФ после вызова Парамонова в МИД. Дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Также в посольстве указали на "все более агрессивный и безответственный тон, риторику западных лидеров и их объединений, которые невозможно трактовать иначе как намерение и дальше создавать угрозы для национальной, экономической, энергетической и иной безопасности Российской Федерации". Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Парамонов напомнил собеседникам, что в Москве всегда придавали особое значение плодотворным взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Италией. "Вся ответственность за негативные последствия их разрушения полностью лежит на итальянских властях, которые пожертвовали реальными национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах", - говорится в заявлении. МИД Италии после вызова российского посла сообщила, что генсекретарь ведомства Риккардо Гуарилья передал Парамонову "сильное разочарование" итальянского правительства в связи с решением о передаче "дочки" Ariston и выразил надежду на пересмотр меры, говорится в заявлении МИД Италии. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, как отмечается, "оставляет за собой право глубже изучить последствия решения России вместе с партнерами по G7 и ЕС и оценивать соответствующий ответ".
https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html
https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html
https://ria.ru/20240414/aktivy-1940011438.html
россия
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899363236_45:170:2004:1639_1920x0_80_0_0_12c8ea359834f5b8bf2403b244afd8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, рим, алексей парамонов, газпром, в мире
Россия, Италия, Рим, Алексей Парамонов, Газпром, В мире
Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston

Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по "дочке" Ariston

© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-Марино
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 апр – РИА Новости. Посол России в Риме Алексей Парамонов дал в Министерстве иностранных дел Италии исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" итальянской компании Ariston, сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале.
"С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях посольства РФ после вызова Парамонова в МИД.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
27 апреля, 19:09
Дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды).
Также в посольстве указали на "все более агрессивный и безответственный тон, риторику западных лидеров и их объединений, которые невозможно трактовать иначе как намерение и дальше создавать угрозы для национальной, экономической, энергетической и иной безопасности Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
17 апреля, 13:40
Парамонов напомнил собеседникам, что в Москве всегда придавали особое значение плодотворным взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Италией. "Вся ответственность за негативные последствия их разрушения полностью лежит на итальянских властях, которые пожертвовали реальными национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах", - говорится в заявлении.
МИД Италии после вызова российского посла сообщила, что генсекретарь ведомства Риккардо Гуарилья передал Парамонову "сильное разочарование" итальянского правительства в связи с решением о передаче "дочки" Ariston и выразил надежду на пересмотр меры, говорится в заявлении МИД Италии. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, как отмечается, "оставляет за собой право глубже изучить последствия решения России вместе с партнерами по G7 и ЕС и оценивать соответствующий ответ".
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России
14 апреля, 20:37
 
РоссияИталияРимАлексей ПарамоновГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала