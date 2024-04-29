https://ria.ru/20240429/otstavka-1943029435.html

Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку

Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 29.04.2024

Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:12

2024-04-29T14:12

2024-04-29T15:34

шотландия

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия, следует из трансляции Sky News."Я сообщил национальному секретарю ШНП о своем намерении уйти с поста лидера партии и попросил ее провести голосование по лидерству в партии как можно раньше", — сказал Юсаф.По его словам, он будет исполнять обязанности первого министра до выбора преемника.На этой неделе Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых, в результате чего ШНП потеряла большинство в местном парламенте. После этого несколько оппозиционных партий заявили о намерении выдвинуть Юсафу вотум недоверия. По информации СМИ, разрыву соглашения предшествовали споры о климатических целях сократить на 75 процентов выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, от которых отказалась ШНП.Первоначально Юсаф говорил, что не собирается уходить в отставку, но затем, как писала Times, решил, что может не пережить предстоящий вотум недоверия. При этом он не исключил проведения досрочных выборов в парламент.Выборы в шотландский парламент состоялись в 2021 году, очередное голосование должно пройти не позднее 7 мая 2026-го.

https://ria.ru/20240404/shotlandiya-1937725888.html

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