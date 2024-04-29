Рейтинг@Mail.ru
Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.04.2024 (обновлено: 15:34 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/otstavka-1943029435.html
Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку
Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 29.04.2024
Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку
Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:12
2024-04-29T15:34
шотландия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943029848_0:136:2500:1542_1920x0_80_0_0_b2f50887dbd7b802815070afdf91cad1.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия, следует из трансляции Sky News.&quot;Я сообщил национальному секретарю ШНП о своем намерении уйти с поста лидера партии и попросил ее провести голосование по лидерству в партии как можно раньше&quot;, — сказал Юсаф.По его словам, он будет исполнять обязанности первого министра до выбора преемника.На этой неделе Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых, в результате чего ШНП потеряла большинство в местном парламенте. После этого несколько оппозиционных партий заявили о намерении выдвинуть Юсафу вотум недоверия. По информации СМИ, разрыву соглашения предшествовали споры о климатических целях сократить на 75 процентов выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, от которых отказалась ШНП.Первоначально Юсаф говорил, что не собирается уходить в отставку, но затем, как писала Times, решил, что может не пережить предстоящий вотум недоверия. При этом он не исключил проведения досрочных выборов в парламент.Выборы в шотландский парламент состоялись в 2021 году, очередное голосование должно пройти не позднее 7 мая 2026-го.
https://ria.ru/20240404/shotlandiya-1937725888.html
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943029848_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_c5c96d67d0a3c1e511076ddc2f1ecc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шотландия, в мире
Шотландия, В мире
Первый министр Шотландии объявил об уходе в отставку

Первый министр Шотландии Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь вотума недоверия

© AFP 2024 / Andy BuchananПервый министр Шотландии Хамза Юсаф
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AFP 2024 / Andy Buchanan
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия, следует из трансляции Sky News.
«

"Я сообщил национальному секретарю ШНП о своем намерении уйти с поста лидера партии и попросил ее провести голосование по лидерству в партии как можно раньше", — сказал Юсаф.

По его словам, он будет исполнять обязанности первого министра до выбора преемника.
На этой неделе Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых, в результате чего ШНП потеряла большинство в местном парламенте. После этого несколько оппозиционных партий заявили о намерении выдвинуть Юсафу вотум недоверия. По информации СМИ, разрыву соглашения предшествовали споры о климатических целях сократить на 75 процентов выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, от которых отказалась ШНП.
Первоначально Юсаф говорил, что не собирается уходить в отставку, но затем, как писала Times, решил, что может не пережить предстоящий вотум недоверия. При этом он не исключил проведения досрочных выборов в парламент.
Выборы в шотландский парламент состоялись в 2021 году, очередное голосование должно пройти не позднее 7 мая 2026-го.
Автомобиль полиции Шотландии - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Шотландии из-за нового закона царит хаос, сообщили СМИ
4 апреля, 00:35
 
ШотландияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала