https://ria.ru/20240429/ordera-1943084389.html

СМИ: Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС

СМИ: Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил в воскресенье президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:17

2024-04-29T22:17

2024-04-29T22:17

в мире

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сша

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джо байден

международный уголовный суд

хамас

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил в воскресенье президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. Отмечается, что Нетаньяху выразил свою обеспокоенность в телефонном разговоре с Байденом. "Нетаньяху попросил президента Байдена в воскресенье помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе", - сообщает портал в понедельник. Как ранее передавало агентство Блумберг, США и их союзники обеспокоены, что заключение соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращения огня может оказаться под угрозой, если МУС выдаст ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест самого Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240429/gaza-1943080408.html

https://ria.ru/20240429/prava-1943077491.html

https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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в мире, израиль, сша, гаага, биньямин нетаньяху, джо байден, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году