https://ria.ru/20240429/olimpiada-1942950166.html
Главное состязание парижской Олимпиады — по шизофрении
Главное состязание парижской Олимпиады — по шизофрении - РИА Новости, 29.04.2024
Главное состязание парижской Олимпиады — по шизофрении
Пока почти полтора миллиарда евро, которые были ассигнованы на очистку парижской Сены от фекалий и урины, не считая иных отходов жизнедеятельности как человека, РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:00
2024-04-29T08:00
2024-04-29T08:06
аналитика
спорт
олимпийские игры
сена (река)
германия
лозанна
томас бах
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942881654_0:4:988:560_1920x0_80_0_0_33bf78d46e1952613019ef274e794226.jpg
Пока почти полтора миллиарда евро, которые были ассигнованы на очистку парижской Сены от фекалий и урины, не считая иных отходов жизнедеятельности как человека, так и живности, куда-то уплыли (деньги, а не экскременты), в Лозанне пытаются сделать хорошую (для них) мину при плохой игре и толкают свою повесточку.Не в силах заставить очистить главную столичную водную артерию Франции и сделать ее пригодной для проведения состязаний по соответствующим видам спорта, а также чтобы заполнить информпространство новостями, председатель МОК решил погрозить своей дланью в нашу сторону.Томас Бах сказал, что если российские спортсмены будут "размахивать флагом или рисовать" букву Z, которую он назвал "символом вторжения", то в их отношении "будет начата дисциплинарная процедура" вплоть до "немедленного исключения из Игр".То есть, оставаясь в логике текущей нынешнего руководства МОК, плавать в воде, чья чистота сопоставима по наличию вредоносных бацилл и бактерий со сточной, значительно менее опасно, чем российский триколор на трибуне или на беговой дорожке стадиона, да и просто в виде значка на футболке.Ну прелесть же такое, не правда ли?Удар по здоровью и прочая дизентерия, которые, если так и дальше пойдет в мозгах лозаннских мудрецов, могут стать главной сувенирной продукцией Игр. Это к слову.А вот российский триколор и знаки Z или V — это непоправимый ущерб девизу "Олимпиада — вне политики".Парижское дерьмо, не тонущее в Сене, если опять-таки следовать логике МОК, способствует повышению престижа состязаний, тогда как русский триколор этот престиж понижает.Тему фекалий оставим на время, а вот о флагах и вообще о статусе спортсменов наших поговорим. Напомнив, что флаги со свастикой на Олимпиаде в 1936-м развевались на каждом углу, расовые законы в отношении немецких евреев, включая запрет на смешанные браки и внебрачное сожительство, уже действовали, за их нарушение полагались наказания. И еще ремарка — германским евреям было запрещено пользоваться национальной символикой, включая цвета государственного флага нацистской Германии.Без параллелей и аллюзий — но разве в сказанном руководством МОК по поводу российского триколора именно в контексте отделения одних спортсменов от других так трудно обнаружить несколько сходств? Или хотя бы одно?Да, причины разные. Да, ситуация иная. Да, за германскими, принятыми в Нюрнберге, законами последовало физическое уничтожение шести миллионов европейских евреев.Но если Томас Бах не в курсе, что именно он произнес на самом деле, раскроем суть за него: политические интенции в обеих ситуациях неотличимы. Потому что цель — и та, тогдашняя, и эта, нынешняя — разделить мир спорта на "хороших" и "плохих". На тех, кто достоин и полноценен, и на тех, кто и недостоин, и неполноценен. Причины разные, зато и действия, и текущий информационный результат — абсолютно одинаковые. Поэтому нужно тем, кто решил, что они и есть ходячее воплощение идей олимпизма (те самые, кстати, кто к традиционному "Citius, altius, fortius" — то есть "Быстрее, выше, сильнее" — еще добавили "Communis", что означает "Вместе"), напомнить, что если вместе, то никто ничего и никого не отделяет и не выделяет. И для всех и каждого правила и едины, и одинаковы.Олимпиада на глазах превращается в шоу, где спортивные результаты не имеют значения, зато "цветовая дифференциация штанов" уже стала главенствующей.Вообще, странно, что обеспеченная разнообразными ресурсами, и финансовыми, и связями, такая организация, как МОК, не хочет или не считает нужным тратить скромные (в их бюджете) средства на работу психотерапевтов.Которые бы мягко, как наш профессор Стравинский, аккуратно, по-медицински уважительно и доброжелательно объяснили, что взрослые, здоровые, облеченные немалой властью люди так себя, как МОК, не ведут.Что их действия не просто смахивают на болезнь — русофобия, как и любая фобия, состояние нездоровое, а симптомы таковы, что требуют вмешательства квалифицированных специалистов лечебного дела.Да, и вот еще что.Шизофрения, как полагает ряд уважаемых экспертов в данной сфере, может быть заразной.Говорят, Макрон, а еще мэр Парижа Идальго и ряд других персонажей из знати французского истеблишмента готовы сами окунуться в Сену. В речную воду вот в нынешнем ее состоянии.Так что негласным талисманом нынешних Игр может реально стать карета скорой помощи в комплекте со смирительной рубашкой.У нас, кстати, умеют возить в "психиатрическую", можем поделиться опытом из гуманитарных соображений. В духе последнего пункта олимпийского девиза — Communis.
https://rsport.ria.ru/20240427/flag-1942726774.html
https://rsport.ria.ru/20240418/vasilev-1940788987.html
https://rsport.ria.ru/20240424/kolesnikov-1941851737.html
https://rsport.ria.ru/20240420/fetisov-1941227180.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, спорт, олимпийские игры, сена (река), германия, лозанна, томас бах, международный олимпийский комитет (мок)
Аналитика, Спорт, Олимпийские игры, Сена (река), Германия, Лозанна, Томас Бах, Международный олимпийский комитет (МОК)
Пока почти полтора миллиарда евро, которые были ассигнованы на очистку парижской Сены от фекалий и урины, не считая иных отходов жизнедеятельности как человека, так и живности, куда-то уплыли (деньги, а не экскременты), в Лозанне пытаются сделать хорошую (для них) мину при плохой игре и толкают свою повесточку.
Не в силах заставить очистить главную столичную водную артерию Франции
и сделать ее пригодной для проведения состязаний по соответствующим видам спорта, а также чтобы заполнить информпространство новостями, председатель МОК
решил погрозить своей дланью в нашу сторону.
Томас Бах
сказал, что если российские спортсмены будут "размахивать флагом или рисовать" букву Z, которую он назвал "символом вторжения", то в их отношении "будет начата дисциплинарная процедура" вплоть до "немедленного исключения из Игр".
То есть, оставаясь в логике текущей нынешнего руководства МОК, плавать в воде, чья чистота сопоставима по наличию вредоносных бацилл и бактерий со сточной, значительно менее опасно, чем российский триколор на трибуне или на беговой дорожке стадиона, да и просто в виде значка на футболке.
Ну прелесть же такое, не правда ли?
Удар по здоровью и прочая дизентерия, которые, если так и дальше пойдет в мозгах лозаннских мудрецов, могут стать главной сувенирной продукцией Игр. Это к слову.
А вот российский триколор и знаки Z или V — это непоправимый ущерб девизу "Олимпиада — вне политики".
Парижское дерьмо, не тонущее в Сене, если опять-таки следовать логике МОК, способствует повышению престижа состязаний, тогда как русский триколор этот престиж понижает.
Тему фекалий оставим на время, а вот о флагах и вообще о статусе спортсменов наших поговорим. Напомнив, что флаги со свастикой на Олимпиаде в 1936-м развевались на каждом углу, расовые законы в отношении немецких евреев, включая запрет на смешанные браки и внебрачное сожительство, уже действовали, за их нарушение полагались наказания. И еще ремарка — германским евреям было запрещено пользоваться национальной символикой, включая цвета государственного флага нацистской Германии
.
Без параллелей и аллюзий — но разве в сказанном руководством МОК по поводу российского триколора именно в контексте отделения одних спортсменов от других так трудно обнаружить несколько сходств? Или хотя бы одно?
Да, причины разные. Да, ситуация иная. Да, за германскими, принятыми в Нюрнберге
, законами последовало физическое уничтожение шести миллионов европейских евреев.
Но если Томас Бах не в курсе, что именно он произнес на самом деле, раскроем суть за него: политические интенции в обеих ситуациях неотличимы. Потому что цель — и та, тогдашняя, и эта, нынешняя — разделить мир спорта на "хороших" и "плохих". На тех, кто достоин и полноценен, и на тех, кто и недостоин, и неполноценен. Причины разные, зато и действия, и текущий информационный результат — абсолютно одинаковые. Поэтому нужно тем, кто решил, что они и есть ходячее воплощение идей олимпизма (те самые, кстати, кто к традиционному "Citius, altius, fortius" — то есть "Быстрее, выше, сильнее" — еще добавили "Communis", что означает "Вместе"), напомнить, что если вместе, то никто ничего и никого не отделяет и не выделяет. И для всех и каждого правила и едины, и одинаковы.
Олимпиада на глазах превращается в шоу, где спортивные результаты не имеют значения, зато "цветовая дифференциация штанов" уже стала главенствующей.
Вообще, странно, что обеспеченная разнообразными ресурсами, и финансовыми, и связями, такая организация, как МОК, не хочет или не считает нужным тратить скромные (в их бюджете) средства на работу психотерапевтов.
Которые бы мягко, как наш профессор Стравинский, аккуратно, по-медицински уважительно и доброжелательно объяснили, что взрослые, здоровые, облеченные немалой властью люди так себя, как МОК, не ведут.
Что их действия не просто смахивают на болезнь — русофобия, как и любая фобия, состояние нездоровое, а симптомы таковы, что требуют вмешательства квалифицированных специалистов лечебного дела.
Шизофрения, как полагает ряд уважаемых экспертов в данной сфере, может быть заразной.
Говорят, Макрон, а еще мэр Парижа
Идальго и ряд других персонажей из знати французского истеблишмента готовы сами окунуться в Сену. В речную воду вот в нынешнем ее состоянии.
Так что негласным талисманом нынешних Игр может реально стать карета скорой помощи в комплекте со смирительной рубашкой.
У нас, кстати, умеют возить в "психиатрическую", можем поделиться опытом из гуманитарных соображений. В духе последнего пункта олимпийского девиза — Communis.