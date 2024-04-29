https://ria.ru/20240429/olimpiada-1942950166.html

Главное состязание парижской Олимпиады — по шизофрении

Главное состязание парижской Олимпиады — по шизофрении - РИА Новости, 29.04.2024

Главное состязание парижской Олимпиады — по шизофрении

Пока почти полтора миллиарда евро, которые были ассигнованы на очистку парижской Сены от фекалий и урины, не считая иных отходов жизнедеятельности как человека, РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:06

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спорт

олимпийские игры

сена (река)

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томас бах

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Пока почти полтора миллиарда евро, которые были ассигнованы на очистку парижской Сены от фекалий и урины, не считая иных отходов жизнедеятельности как человека, так и живности, куда-то уплыли (деньги, а не экскременты), в Лозанне пытаются сделать хорошую (для них) мину при плохой игре и толкают свою повесточку.Не в силах заставить очистить главную столичную водную артерию Франции и сделать ее пригодной для проведения состязаний по соответствующим видам спорта, а также чтобы заполнить информпространство новостями, председатель МОК решил погрозить своей дланью в нашу сторону.Томас Бах сказал, что если российские спортсмены будут "размахивать флагом или рисовать" букву Z, которую он назвал "символом вторжения", то в их отношении "будет начата дисциплинарная процедура" вплоть до "немедленного исключения из Игр".То есть, оставаясь в логике текущей нынешнего руководства МОК, плавать в воде, чья чистота сопоставима по наличию вредоносных бацилл и бактерий со сточной, значительно менее опасно, чем российский триколор на трибуне или на беговой дорожке стадиона, да и просто в виде значка на футболке.Ну прелесть же такое, не правда ли?Удар по здоровью и прочая дизентерия, которые, если так и дальше пойдет в мозгах лозаннских мудрецов, могут стать главной сувенирной продукцией Игр. Это к слову.А вот российский триколор и знаки Z или V — это непоправимый ущерб девизу "Олимпиада — вне политики".Парижское дерьмо, не тонущее в Сене, если опять-таки следовать логике МОК, способствует повышению престижа состязаний, тогда как русский триколор этот престиж понижает.Тему фекалий оставим на время, а вот о флагах и вообще о статусе спортсменов наших поговорим. Напомнив, что флаги со свастикой на Олимпиаде в 1936-м развевались на каждом углу, расовые законы в отношении немецких евреев, включая запрет на смешанные браки и внебрачное сожительство, уже действовали, за их нарушение полагались наказания. И еще ремарка — германским евреям было запрещено пользоваться национальной символикой, включая цвета государственного флага нацистской Германии.Без параллелей и аллюзий — но разве в сказанном руководством МОК по поводу российского триколора именно в контексте отделения одних спортсменов от других так трудно обнаружить несколько сходств? Или хотя бы одно?Да, причины разные. Да, ситуация иная. Да, за германскими, принятыми в Нюрнберге, законами последовало физическое уничтожение шести миллионов европейских евреев.Но если Томас Бах не в курсе, что именно он произнес на самом деле, раскроем суть за него: политические интенции в обеих ситуациях неотличимы. Потому что цель — и та, тогдашняя, и эта, нынешняя — разделить мир спорта на "хороших" и "плохих". На тех, кто достоин и полноценен, и на тех, кто и недостоин, и неполноценен. Причины разные, зато и действия, и текущий информационный результат — абсолютно одинаковые. Поэтому нужно тем, кто решил, что они и есть ходячее воплощение идей олимпизма (те самые, кстати, кто к традиционному "Citius, altius, fortius" — то есть "Быстрее, выше, сильнее" — еще добавили "Communis", что означает "Вместе"), напомнить, что если вместе, то никто ничего и никого не отделяет и не выделяет. И для всех и каждого правила и едины, и одинаковы.Олимпиада на глазах превращается в шоу, где спортивные результаты не имеют значения, зато "цветовая дифференциация штанов" уже стала главенствующей.Вообще, странно, что обеспеченная разнообразными ресурсами, и финансовыми, и связями, такая организация, как МОК, не хочет или не считает нужным тратить скромные (в их бюджете) средства на работу психотерапевтов.Которые бы мягко, как наш профессор Стравинский, аккуратно, по-медицински уважительно и доброжелательно объяснили, что взрослые, здоровые, облеченные немалой властью люди так себя, как МОК, не ведут.Что их действия не просто смахивают на болезнь — русофобия, как и любая фобия, состояние нездоровое, а симптомы таковы, что требуют вмешательства квалифицированных специалистов лечебного дела.Да, и вот еще что.Шизофрения, как полагает ряд уважаемых экспертов в данной сфере, может быть заразной.Говорят, Макрон, а еще мэр Парижа Идальго и ряд других персонажей из знати французского истеблишмента готовы сами окунуться в Сену. В речную воду вот в нынешнем ее состоянии.Так что негласным талисманом нынешних Игр может реально стать карета скорой помощи в комплекте со смирительной рубашкой.У нас, кстати, умеют возить в "психиатрическую", можем поделиться опытом из гуманитарных соображений. В духе последнего пункта олимпийского девиза — Communis.

https://rsport.ria.ru/20240427/flag-1942726774.html

https://rsport.ria.ru/20240418/vasilev-1940788987.html

https://rsport.ria.ru/20240424/kolesnikov-1941851737.html

https://rsport.ria.ru/20240420/fetisov-1941227180.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, спорт, олимпийские игры, сена (река), германия, лозанна, томас бах, международный олимпийский комитет (мок)