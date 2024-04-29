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ВСУ за два года выпустили более 183 тысяч боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/obstrely-1943084787.html
ВСУ за два года выпустили более 183 тысяч боеприпасов по ДНР
ВСУ за два года выпустили более 183 тысяч боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
ВСУ за два года выпустили более 183 тысяч боеприпасов по ДНР
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 183 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T22:20
2024-04-29T22:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 183 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 802 дня эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 35 229 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 34 602. Всего противником выпущено 183 143 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 29 апреля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4906 мирных жителей, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 156 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6188, среди них 412 детей. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2241 транспортное средство, 3618 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 214 медицинских учреждений, 728 учебных заведений, 1486 объектов социального обеспечения, 130 объектов критической инфраструктуры, а также 1060 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 178 фактов повреждения жилых домов.
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ за два года выпустили более 183 тысяч боеприпасов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за 2 года выпустили более 183 тысяч боеприпасов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 183 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 802 дня эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 35 229 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 34 602. Всего противником выпущено 183 143 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 29 апреля 2024 года.
Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4906 мирных жителей, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 156 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6188, среди них 412 детей.
По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2241 транспортное средство, 3618 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 214 медицинских учреждений, 728 учебных заведений, 1486 объектов социального обеспечения, 130 объектов критической инфраструктуры, а также 1060 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 178 фактов повреждения жилых домов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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