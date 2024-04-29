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Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 29.04.2024 (обновлено: 16:18 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/obstrel-1943044998.html
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 29.04.2024
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:10
2024-04-29T16:18
петровский район
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Кировоградской Петровского района города. Ракета пробила крышу, одно перекрытие и застряла в полу гостиной, однако не сдетонировала, что спасло хозяйку дома. "Испугалась, было плохо, давление поднялось, до сих пор плохо. Да я вообще такого (ракету - ред.) нигде не видела. Пробило крышу, стойку пробило там, до самого пола. Мы еще не смотрели даже, пробило пол или нет", - рассказала хозяйка поврежденного дома Светлана Анатольевна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 1 мирный житель, еще 1 погиб. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
ВСУ в ночь на понедельник выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка - она пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, однако не сдетонировала. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и пообщался с хозяйкой дома.
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петровский район, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Петровский район, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по улице Кировоградской Петровского района города. Ракета пробила крышу, одно перекрытие и застряла в полу гостиной, однако не сдетонировала, что спасло хозяйку дома.
"Испугалась, было плохо, давление поднялось, до сих пор плохо. Да я вообще такого (ракету - ред.) нигде не видела. Пробило крышу, стойку пробило там, до самого пола. Мы еще не смотрели даже, пробило пол или нет", - рассказала хозяйка поврежденного дома Светлана Анатольевна.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 1 мирный житель, еще 1 погиб. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецк
 
 
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