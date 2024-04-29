https://ria.ru/20240429/obstrel-1943044998.html

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 29.04.2024

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке

При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:10

2024-04-29T16:10

2024-04-29T16:18

петровский район

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Кировоградской Петровского района города. Ракета пробила крышу, одно перекрытие и застряла в полу гостиной, однако не сдетонировала, что спасло хозяйку дома. "Испугалась, было плохо, давление поднялось, до сих пор плохо. Да я вообще такого (ракету - ред.) нигде не видела. Пробило крышу, стойку пробило там, до самого пола. Мы еще не смотрели даже, пробило пол или нет", - рассказала хозяйка поврежденного дома Светлана Анатольевна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 1 мирный житель, еще 1 погиб. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

петровский район

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Последствия обстрела Петровского района Донецка ВСУ в ночь на понедельник выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка - она пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, однако не сдетонировала. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и пообщался с хозяйкой дома. 2024-04-29T16:10 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецкая народная республика, происшествия, донецк