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Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 29.04.2024
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:10
2024-04-29T16:10
2024-04-29T16:18
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. При обстреле Донецка украинскими военными ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Кировоградской Петровского района города. Ракета пробила крышу, одно перекрытие и застряла в полу гостиной, однако не сдетонировала, что спасло хозяйку дома. "Испугалась, было плохо, давление поднялось, до сих пор плохо. Да я вообще такого (ракету - ред.) нигде не видела. Пробило крышу, стойку пробило там, до самого пола. Мы еще не смотрели даже, пробило пол или нет", - рассказала хозяйка поврежденного дома Светлана Анатольевна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 1 мирный житель, еще 1 погиб. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
ВСУ в ночь на понедельник выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка - она пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, однако не сдетонировала.
Корреспондент РИА Новости побывал на месте и пообщался с хозяйкой дома.
2024-04-29T16:10
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петровский район, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Петровский район, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке
Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома и застряла в полу в одной из комнат