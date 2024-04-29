https://ria.ru/20240429/obstrel-1943001152.html

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 29.04.2024

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

За сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:00

2024-04-29T10:00

2024-04-29T10:00

херсонская область

каховка

новая каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 29 апр - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка. В результате обстрела населенного пункта Днепряны Херсонской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения в Каховке и Новой Каховке.

https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942940159.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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херсонская область , каховка, новая каховка, происшествия