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Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 29.04.2024
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:00
2024-04-29T10:00
2024-04-29T10:00
херсонская область
каховка
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 апр - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка. В результате обстрела населенного пункта Днепряны Херсонской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения в Каховке и Новой Каховке.
https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942940159.html
херсонская область
каховка
новая каховка
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херсонская область , каховка, новая каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области