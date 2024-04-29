https://ria.ru/20240429/nko-1943006151.html

Правительство расширило перечень НКО, призы которых не облагаются НДФЛ

Правительство расширило перечень НКО, призы которых не облагаются НДФЛ - РИА Новости, 29.04.2024

Правительство расширило перечень НКО, призы которых не облагаются НДФЛ

Правительство РФ расширило перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются НДФЛ, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:57

2024-04-29T10:57

2024-04-29T10:57

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются НДФЛ, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). В перечень включена организация "Больше, чем путешествие", которая реализует одноименную молодежную туристическую программу: призеры и победители всероссийских детских и молодежных проектов получают поощрение в виде сертификатов на туристические поездки", - говорится в сообщении кабмина. Сертификаты дают возможность бесплатно отправиться в путешествие, в том числе по уникальным маршрутам – например, побывать в Заполярье. "Поездки приобретаются организацией у туроператоров и предоставляются участникам программы бесплатно. Однако по закону такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников данной программы", - пояснили в кабмине.

https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html

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россия, михаил мишустин, экономика