https://ria.ru/20240429/nato-1943046851.html

У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен

У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.04.2024

У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен

НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинке на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:25

2024-04-29T16:25

2024-04-29T17:00

в мире

сша

энтони блинкен

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863934521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfcf3eeedae54f41f70d1d0cf143da04.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинке на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде."Как я ранее упоминал, НАТО - это оборонный альянс. У него нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет", - сказал глава американской дипломатии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, энтони блинкен, россия, нато