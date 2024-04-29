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У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.04.2024
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16:25 29.04.2024 (обновлено: 17:00 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/nato-1943046851.html
У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен
У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.04.2024
У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен
НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинке на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:25
2024-04-29T17:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинке на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде."Как я ранее упоминал, НАТО - это оборонный альянс. У него нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет", - сказал глава американской дипломатии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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в мире, сша, энтони блинкен, россия, нато
В мире, США, Энтони Блинкен, Россия, НАТО
У НАТО никогда не было замыслов против России, заявил Блинкен

Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет замыслов против России

© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинке на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
"Как я ранее упоминал, НАТО - это оборонный альянс. У него нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет", - сказал глава американской дипломатии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
25 апреля, 08:00
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Слабоумие без отваги: НАТО бессильна против России
6 апреля, 08:00
 
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