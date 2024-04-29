Рейтинг@Mail.ru
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише - РИА Новости, 29.04.2024
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише
Компания подростков избила женщину в Королеве Московской области из-за замечания "вести себя потише", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:44
2024-04-29T21:44
происшествия
королев
московская область (подмосковье)
россия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Компания подростков избила женщину в Королеве Московской области из-за замечания "вести себя потише", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. По информации ведомства, в ночь на воскресенье в отдел полиции УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя об избиении его жены. "Во дворе одного из домов, расположенных на улице Грабина, женщина 1967 года рождения сделала компании замечание, попросив вести себя потише, на что они в ответ причинили ей телесные повреждения… Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел двух граждан 2005 и 2006 годов рождения", - говорится в сообщении. Также устанавливаются иные участники конфликта.
https://ria.ru/20240418/sk-1940763276.html
https://ria.ru/20240308/barnaul-1931870379.html
королев
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, королев, московская область (подмосковье), россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Королев, Московская область (Подмосковье), Россия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише

МВД: в Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Компания подростков избила женщину в Королеве Московской области из-за замечания "вести себя потише", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
По информации ведомства, в ночь на воскресенье в отдел полиции УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя об избиении его жены.
Нападение на жителя Москвы из-за парковки
В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание
18 апреля, 12:21
"Во дворе одного из домов, расположенных на улице Грабина, женщина 1967 года рождения сделала компании замечание, попросив вести себя потише, на что они в ответ причинили ей телесные повреждения… Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел двух граждан 2005 и 2006 годов рождения", - говорится в сообщении.
Также устанавливаются иные участники конфликта.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
В Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае
8 марта, 09:31
 
ПроисшествияКоролевМосковская область (Подмосковье)РоссияУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала