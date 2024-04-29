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В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише - РИА Новости, 29.04.2024
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише
Компания подростков избила женщину в Королеве Московской области из-за замечания "вести себя потише", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:44
2024-04-29T21:44
2024-04-29T21:44
происшествия
королев
московская область (подмосковье)
россия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Компания подростков избила женщину в Королеве Московской области из-за замечания "вести себя потише", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. По информации ведомства, в ночь на воскресенье в отдел полиции УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя об избиении его жены. "Во дворе одного из домов, расположенных на улице Грабина, женщина 1967 года рождения сделала компании замечание, попросив вести себя потише, на что они в ответ причинили ей телесные повреждения… Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел двух граждан 2005 и 2006 годов рождения", - говорится в сообщении. Также устанавливаются иные участники конфликта.
https://ria.ru/20240418/sk-1940763276.html
https://ria.ru/20240308/barnaul-1931870379.html
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происшествия, королев, московская область (подмосковье), россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Королев, Московская область (Подмосковье), Россия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише
МВД: в Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише