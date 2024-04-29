СМИ: западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов
FT: оставшиеся в РФ западные банки уплатили в 2023 году вчетверо больше налогов
© AP Photo / Ronald ZakШтаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В прошлом году крупнейшие европейские банки, продолжающие работу в России, заплатили в четыре раза больше налогов, чем до начала специальной военной операции, пишет газета Financial Times.
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"Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня", — говорится в публикации.
Речь идет о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Как следует из их отчетности, в 2023 году их совокупная прибыль составила более трех миллиардов евро — втрое больше, чем в 2021-м. В результате они заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами в 2021 году.
При этом более половины выплат пришлись на австрийский Raiffeisen Bank. Проанализировав вакансии этого банка в России, издание сделало вывод, что у него есть "амбициозные планы" по "многократному расширению активной клиентской базы".
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Выплату налогов европейскими банками издание называет примером того, как иностранные компании, остающиеся в России, помогают ей поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции. При этом иностранные кредиторы выиграли не только от повысившейся процентной ставки, но и от санкций в отношении российских банков, полагает FT.
"Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", — поясняется в статье.
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В России у Raiffeisen Bank с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Сейчас австрийский банк рассматривает возможные варианты будущего российской "дочки", в том числе выход из капитала. В январе глава группы заявлял, что продажа Райффайзенбанка будет более вероятным сценарием, чем его выделение в отдельную структуру.
Как отмечал глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров, в целом Россия интересна для европейского бизнеса: из 500 крупных компаний ушли из страны всего 100, многие из них — с опционом обратного выкупа активов. Тем не менее, по его словам, ушедшим из России компаниям будет непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественными предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран.
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