https://ria.ru/20240429/nalogi-1942981517.html

СМИ: западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов

СМИ: западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов

В прошлом году крупнейшие европейские банки, продолжающие работу в России, заплатили в четыре раза больше налогов, чем до начала специальной военной операции,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T04:21

2024-04-29T04:21

2024-04-29T11:41

экономика

россия

москва

денис мантуров

владимир путин

raiffeisen bank international

райффайзенбанк

unicredit group

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В прошлом году крупнейшие европейские банки, продолжающие работу в России, заплатили в четыре раза больше налогов, чем до начала специальной военной операции, пишет газета Financial Times."Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня", — говорится в публикации.Речь идет о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Как следует из их отчетности, в 2023 году их совокупная прибыль составила более трех миллиардов евро — втрое больше, чем в 2021-м. В результате они заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами в 2021 году.При этом более половины выплат пришлись на австрийский Raiffeisen Bank. Проанализировав вакансии этого банка в России, издание сделало вывод, что у него есть "амбициозные планы" по "многократному расширению активной клиентской базы".Выплату налогов европейскими банками издание называет примером того, как иностранные компании, остающиеся в России, помогают ей поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции. При этом иностранные кредиторы выиграли не только от повысившейся процентной ставки, но и от санкций в отношении российских банков, полагает FT. "Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", — поясняется в статье.В России у Raiffeisen Bank с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Сейчас австрийский банк рассматривает возможные варианты будущего российской "дочки", в том числе выход из капитала. В январе глава группы заявлял, что продажа Райффайзенбанка будет более вероятным сценарием, чем его выделение в отдельную структуру.Как отмечал глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров, в целом Россия интересна для европейского бизнеса: из 500 крупных компаний ушли из страны всего 100, многие из них — с опционом обратного выкупа активов. Тем не менее, по его словам, ушедшим из России компаниям будет непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественными предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран.

https://ria.ru/20240221/banki-1928629317.html

https://ria.ru/20240426/nabiullina-1942531844.html

https://ria.ru/20231026/nalog-1905272347.html

https://ria.ru/20231214/dolgi-1915659322.html

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экономика, россия, москва, денис мантуров, владимир путин, raiffeisen bank international, райффайзенбанк, unicredit group