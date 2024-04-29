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Среди награжденных японскими орденами иностранцев вновь нет граждан России - РИА Новости, 29.04.2024
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05:10 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/nagrazhdenie-1942983216.html
Среди награжденных японскими орденами иностранцев вновь нет граждан России
Среди награжденных японскими орденами иностранцев вновь нет граждан России - РИА Новости, 29.04.2024
Среди награжденных японскими орденами иностранцев вновь нет граждан России
Чуть более 100 иностранцев удостоены японских орденов Восходящего солнца и Священного сокровища, однако граждан России среди них вновь нет. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:10
2024-04-29T05:10
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ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Чуть более 100 иностранцев удостоены японских орденов Восходящего солнца и Священного сокровища, однако граждан России среди них вновь нет. Всего, согласно обнародованному правительством Японии списку, орденами Восходящего солнца и Священного сокровища по случаю отмечаемого 29 апреля Дня Сёвы, дня рождения бывшего императора Хирохито, награждены 4108 человек, включая 101 иностранного гражданина из 49 стран и регионов. Среди японских граждан лишь один человек удостоен ордена Цветов павлонии, им стал бывший верховный судья Японии Наото Оотани. Орден Цветов павлонии уступает по важности лишь ордену Хризантемы, который присуждается только членам императорской фамилии, коронованным особам из других стран и главам государств. До 2003 года орден Цветов павлонии считался высшей степенью ордена Восходящего солнца, а затем был вынесен в отдельную награду. В период с 2003 года до нынешнего награждения ордена Цветов павлонии были удостоены лишь 30 человек, включая шестерых иностранных граждан. Орденом Восходящего солнца награждены 984 человека, а еще 3123 были удостоены ордена Священного сокровища. Среди награжденных бывший глава Банка Японии Хироюки Курода, бывший генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирофуми Хирано, бывший председатель компании Mitsubishi Heavy Industries Кадзуо Цукуда, бывший председатель японской торгово-промышленной палаты Акио Мимура и другие. Среди иностранцев наград удостоены бывшая заместитель госсекретаря США Венди Шерман, экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп, бывший профессиональный борец Тайгер Джит Сингх и другие. Церемония награждения состоится 9 мая в Императорском дворце.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934882556.html
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в мире, япония, россия, сша, венди шерман, джулия бишоп
В мире, Япония, Россия, США, Венди Шерман, Джулия Бишоп
Среди награжденных японскими орденами иностранцев вновь нет граждан России

Среди 101 иностранца, награжденного японскими орденами, вновь нет граждан РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Чуть более 100 иностранцев удостоены японских орденов Восходящего солнца и Священного сокровища, однако граждан России среди них вновь нет.
Всего, согласно обнародованному правительством Японии списку, орденами Восходящего солнца и Священного сокровища по случаю отмечаемого 29 апреля Дня Сёвы, дня рождения бывшего императора Хирохито, награждены 4108 человек, включая 101 иностранного гражданина из 49 стран и регионов.
Фестиваль российской культуры в Японии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Японии удалось сохранить Фестиваль российской культуры, заявил посол
22 марта, 11:48
Среди японских граждан лишь один человек удостоен ордена Цветов павлонии, им стал бывший верховный судья Японии Наото Оотани. Орден Цветов павлонии уступает по важности лишь ордену Хризантемы, который присуждается только членам императорской фамилии, коронованным особам из других стран и главам государств. До 2003 года орден Цветов павлонии считался высшей степенью ордена Восходящего солнца, а затем был вынесен в отдельную награду. В период с 2003 года до нынешнего награждения ордена Цветов павлонии были удостоены лишь 30 человек, включая шестерых иностранных граждан.
Орденом Восходящего солнца награждены 984 человека, а еще 3123 были удостоены ордена Священного сокровища. Среди награжденных бывший глава Банка Японии Хироюки Курода, бывший генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирофуми Хирано, бывший председатель компании Mitsubishi Heavy Industries Кадзуо Цукуда, бывший председатель японской торгово-промышленной палаты Акио Мимура и другие.
Среди иностранцев наград удостоены бывшая заместитель госсекретаря США Венди Шерман, экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп, бывший профессиональный борец Тайгер Джит Сингх и другие.
Церемония награждения состоится 9 мая в Императорском дворце.
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22 марта, 09:26
 
В миреЯпонияРоссияСШАВенди ШерманДжулия Бишоп
 
 
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