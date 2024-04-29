https://ria.ru/20240429/moskva-1942973715.html

В центре Москвы изменится схема движения из-за проведения полумарафона

В центре Москвы изменится схема движения из-за проведения полумарафона - РИА Новости, 29.04.2024

В центре Москвы изменится схема движения из-за проведения полумарафона

Схема движения изменится утром в понедельник в центре столицы из-за проведения Московского полумарафона, будет перекрыт проезд по нескольким набережным. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:14

2024-04-29T00:14

2024-04-29T00:14

москва

московское центральное кольцо (мцк)

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Схема движения изменится утром в понедельник в центре столицы из-за проведения Московского полумарафона, будет перекрыт проезд по нескольким набережным. Как сообщалось на официальном портале мэра и правительства столицы, в связи с проведением Московского полумарафона утром 29 апреля в столице перекроют движение по набережным в центре города и некоторым прилегающим улицам. Ограничения начнут действовать с 07.35 - с этого времени будет закрыта Фрунзенская набережная. С 08.00 перекроют участки Пречистенской и Лужнецкой набережных, с 08.10 - Кремлевской набережной, с 08.20 - Москворецкой набережной, с 08.30 - Краснохолмской, Котельнической, Гончарной и Устьинской набережных. С 08.45 введут ограничения на участках Новокрымского проезда и улицы Остоженки, с 08.50 - Соймоновского проезда. На всех перечисленных улицах и набережных с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка. Как отмечали в столичном департаменте транспорта, изменения коснутся и маршрутов наземного транспорта. С 6.30 до конца мероприятия м5 вместо Комсомольского проспекта пойдёт по Большой Пироговской улице; 220 и с 249 вместо Фрунзенской набережной пойдут по дублёру Комсомольского проспекта; 379 вместо Фрунзенской набережной пойдёт по Большой Пироговской улице; 51 пойдёт от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская" вместо Народной улицы. А также с755 будет работать на участке от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" вместо МЦК Новохохловская. Вместо Фрунзенской набережной автобусы пойдут по Комсомольскому проспекту, в сторону центра будет заезжать к метро "Парк Культуры". Маршрут с856 будет ходить от метро "Нагатинский Затон" до метро "Таганская" вместо Котельнической набережной.

https://ria.ru/20240428/gorkhozyaystvo-1942928131.html

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москва, московское центральное кольцо (мцк), общество