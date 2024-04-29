https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943043383.html

Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор

Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор - РИА Новости, 29.04.2024

Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор

Молдавия может избежать фатальной катастрофы, если возобновит сотрудничество и партнерство с Россией, заявил оппозиционный в республике политик Илан Шор в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:59

2024-04-29T15:59

2024-04-29T15:59

молдавия

россия

илан шор

евразийский экономический союз

в мире

европа

ближний восток

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КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Молдавия может избежать фатальной катастрофы, если возобновит сотрудничество и партнерство с Россией, заявил оппозиционный в республике политик Илан Шор в Telegram-канале. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. "Сегодня наша Молдова находится в сложнейшей ситуации. У Запада есть цель уничтожить нас как страну и как нацию. Европа втягивает нас в войну, накачивая оружием. Очень скоро мы станем "отстойником" для мигрантов с Ближнего Востока. Есть планы строительства на нашей территории завода по переработке отходов — это чревато настоящей экологической катастрофой… Мы уверены, что будущее Молдовы — в партнерстве с Россией и ЕАЭС. Это дешевый газ, дешевая электроэнергия, огромный рынок для наших аграриев. Будет рынок — значит, будут производство, рабочие места, люди будут возвращаться в страну", - написал Шор. В Москве 21 апреля прошел учредительный съезд молдавского оппозиционного блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Шор. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240406/moldaviya-1938311198.html

молдавия

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молдавия, россия, илан шор, евразийский экономический союз, в мире, европа, ближний восток