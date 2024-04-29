Рейтинг@Mail.ru
Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943043383.html
Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор
Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор - РИА Новости, 29.04.2024
Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор
Молдавия может избежать фатальной катастрофы, если возобновит сотрудничество и партнерство с Россией, заявил оппозиционный в республике политик Илан Шор в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:59
2024-04-29T15:59
молдавия
россия
илан шор
евразийский экономический союз
в мире
европа
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f97b85513466e9be24f06ce9759440b.jpg
КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Молдавия может избежать фатальной катастрофы, если возобновит сотрудничество и партнерство с Россией, заявил оппозиционный в республике политик Илан Шор в Telegram-канале. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. "Сегодня наша Молдова находится в сложнейшей ситуации. У Запада есть цель уничтожить нас как страну и как нацию. Европа втягивает нас в войну, накачивая оружием. Очень скоро мы станем "отстойником" для мигрантов с Ближнего Востока. Есть планы строительства на нашей территории завода по переработке отходов — это чревато настоящей экологической катастрофой… Мы уверены, что будущее Молдовы — в партнерстве с Россией и ЕАЭС. Это дешевый газ, дешевая электроэнергия, огромный рынок для наших аграриев. Будет рынок — значит, будут производство, рабочие места, люди будут возвращаться в страну", - написал Шор. В Москве 21 апреля прошел учредительный съезд молдавского оппозиционного блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Шор. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240406/moldaviya-1938311198.html
молдавия
россия
европа
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4fc3cfaf692ed7da61683a3486b74a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, илан шор, евразийский экономический союз, в мире, европа, ближний восток
Молдавия, Россия, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире, Европа, Ближний Восток
Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор

Шор: будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией и ЕАЭС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Молдавия может избежать фатальной катастрофы, если возобновит сотрудничество и партнерство с Россией, заявил оппозиционный в республике политик Илан Шор в Telegram-канале.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
Вчера, 08:00
"Сегодня наша Молдова находится в сложнейшей ситуации. У Запада есть цель уничтожить нас как страну и как нацию. Европа втягивает нас в войну, накачивая оружием. Очень скоро мы станем "отстойником" для мигрантов с Ближнего Востока. Есть планы строительства на нашей территории завода по переработке отходов — это чревато настоящей экологической катастрофой… Мы уверены, что будущее Молдовы — в партнерстве с Россией и ЕАЭС. Это дешевый газ, дешевая электроэнергия, огромный рынок для наших аграриев. Будет рынок — значит, будут производство, рабочие места, люди будут возвращаться в страну", - написал Шор.
В Москве 21 апреля прошел учредительный съезд молдавского оппозиционного блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Шор.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Шор заявил, что ПДС похоронила возможность сотрудничества с Россией
6 апреля, 21:35
 
МолдавияРоссияИлан ШорЕвразийский экономический союзВ миреЕвропаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала