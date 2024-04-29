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В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников - РИА Новости, 29.04.2024
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11:30 29.04.2024 (обновлено: 12:25 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943011087.html
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников - РИА Новости, 29.04.2024
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников
Правительство Молдавии подготовило поправки к законодательству, которые позволяют упростить снос памятников, следует из проекта постановления, опубликованного... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:30
2024-04-29T12:25
в мире
молдавия
правительство молдавии
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии подготовило поправки к законодательству, которые позволяют упростить снос памятников, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства республики.Документ включили в повестку дня заседания кабинета министров. В соответствии с ним в закон о памятниках планируется внести статью, которая допускает снос монументов, "нарушающих общественный порядок и противоречащих хорошим манерам". Речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Молдавские общественные деятели и оппозиционные политики не исключают, что эти изменения могут коснуться также обелисков и стел в честь воинов-освободителей, которые установлены практически в каждом селе республики. Посольство России в Молдавии не раз выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам и жертвам Великой Отечественной войны. Последний такой случай произошел на прошлой неделе в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник погибшим комсомольцам. По словам главы координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении советских монументов. Но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
https://ria.ru/20240210/proverka-1926522823.html
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в мире, молдавия, правительство молдавии
В мире, Молдавия, Правительство Молдавии
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников

В Молдавии подготовили поправки, разрешающие местным властям снос памятников

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПоврежденный памятник Ленину в городе Единцы
Поврежденный памятник Ленину в городе Единцы - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Поврежденный памятник Ленину в городе Единцы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии подготовило поправки к законодательству, которые позволяют упростить снос памятников, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства республики.
Документ включили в повестку дня заседания кабинета министров. В соответствии с ним в закон о памятниках планируется внести статью, которая допускает снос монументов, "нарушающих общественный порядок и противоречащих хорошим манерам". Речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти.
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам
9 февраля, 15:08
Молдавские общественные деятели и оппозиционные политики не исключают, что эти изменения могут коснуться также обелисков и стел в честь воинов-освободителей, которые установлены практически в каждом селе республики.
Посольство России в Молдавии не раз выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам и жертвам Великой Отечественной войны.
Последний такой случай произошел на прошлой неделе в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник погибшим комсомольцам.
По словам главы координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении советских монументов. Но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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