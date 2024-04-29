https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943011087.html
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников - РИА Новости, 29.04.2024
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников
Правительство Молдавии подготовило поправки к законодательству, которые позволяют упростить снос памятников, следует из проекта постановления, опубликованного... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:30
2024-04-29T11:30
2024-04-29T12:25
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии подготовило поправки к законодательству, которые позволяют упростить снос памятников, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства республики.Документ включили в повестку дня заседания кабинета министров. В соответствии с ним в закон о памятниках планируется внести статью, которая допускает снос монументов, "нарушающих общественный порядок и противоречащих хорошим манерам". Речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Молдавские общественные деятели и оппозиционные политики не исключают, что эти изменения могут коснуться также обелисков и стел в честь воинов-освободителей, которые установлены практически в каждом селе республики. Посольство России в Молдавии не раз выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам и жертвам Великой Отечественной войны. Последний такой случай произошел на прошлой неделе в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник погибшим комсомольцам. По словам главы координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении советских монументов. Но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, правительство молдавии
В мире, Молдавия, Правительство Молдавии
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников
В Молдавии подготовили поправки, разрешающие местным властям снос памятников
КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии подготовило поправки к законодательству, которые позволяют упростить снос памятников, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства республики.
Документ включили в повестку дня заседания кабинета министров. В соответствии с ним в закон о памятниках планируется внести статью, которая допускает снос монументов, "нарушающих общественный порядок и противоречащих хорошим манерам". Речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти.
Молдавские общественные деятели и оппозиционные политики не исключают, что эти изменения могут коснуться также обелисков и стел в честь воинов-освободителей, которые установлены практически в каждом селе республики.
Посольство России
в Молдавии не раз выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам и жертвам Великой Отечественной войны.
Последний такой случай произошел на прошлой неделе в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник погибшим комсомольцам.
По словам главы координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении советских монументов. Но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.