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СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде - РИА Новости, 29.04.2024
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19:09 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/mladenets-1943068513.html
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде - РИА Новости, 29.04.2024
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде
Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:09
2024-04-29T19:09
происшествия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона. Уточняется, что в понедельник скорая помощь, прибывшая по вызову в квартиру дома по улице Псковская, констатировала смерть 4-месячного мальчика. Следователи организовали проверку. "Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти младенца. Собирается информация о семье. Ранее проверку по факту смерти организовала прокуратура региона.
https://ria.ru/20240424/vosmiklassnik-1942100834.html
https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html
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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде

СК: признаков насильственной смерти на теле младенца в Великом Новгороде нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона.
Уточняется, что в понедельник скорая помощь, прибывшая по вызову в квартиру дома по улице Псковская, констатировала смерть 4-месячного мальчика. Следователи организовали проверку.
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"Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти младенца. Собирается информация о семье.
Ранее проверку по факту смерти организовала прокуратура региона.
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ПроисшествияВеликий НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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