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СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде - РИА Новости, 29.04.2024
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде
Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:09
2024-04-29T19:09
2024-04-29T19:09
происшествия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона. Уточняется, что в понедельник скорая помощь, прибывшая по вызову в квартиру дома по улице Псковская, констатировала смерть 4-месячного мальчика. Следователи организовали проверку. "Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти младенца. Собирается информация о семье. Ранее проверку по факту смерти организовала прокуратура региона.
https://ria.ru/20240424/vosmiklassnik-1942100834.html
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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде
СК: признаков насильственной смерти на теле младенца в Великом Новгороде нет