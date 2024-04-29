https://ria.ru/20240429/mladenets-1943068513.html

СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде

СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде - РИА Новости, 29.04.2024

СК раскрыл подробности смерти младенца в Великом Новгороде

Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:09

2024-04-29T19:09

2024-04-29T19:09

происшествия

великий новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Признаков насильственной смерти на теле младенца, умершего в одной из квартир Великого Новгорода, не обнаружено, сообщает пресс-служба СУСК региона. Уточняется, что в понедельник скорая помощь, прибывшая по вызову в квартиру дома по улице Псковская, констатировала смерть 4-месячного мальчика. Следователи организовали проверку. "Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти младенца. Собирается информация о семье. Ранее проверку по факту смерти организовала прокуратура региона.

https://ria.ru/20240424/vosmiklassnik-1942100834.html

https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html

великий новгород

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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)