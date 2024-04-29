https://ria.ru/20240429/mayak-1942982351.html

Один из символов Сахалина сменил собственника

Один из символов Сахалина сменил собственника - РИА Новости, 29.04.2024

Один из символов Сахалина сменил собственника

Передача маяка Анива от Минобороны России в собственность Сахалинской области завершилась, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T04:59

2024-04-29T04:59

2024-04-29T04:59

россия

сахалин

сахалинская область

владимир путин

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Передача маяка Анива от Минобороны России в собственность Сахалинской области завершилась, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. Маяк Анива, являющийся одним из брендов Сахалина, передать в собственность региона распорядился президент России Владимир Путин после обращения губернатора Валерия Лимаренко. Глава региона подчеркнул, что важно сохранить аутентичность объекта и вернуть ему первоначальный архитектурный облик. "Один из самых знаменитых объектов Сахалина передан в областную казну. В настоящее время специалисты оценивают объем предстоящих ремонтных работ, после чего уже можно будет приступить к восстановлению маяка", - сказал министр. По словам собеседника агентства, ранее группа в составе проектировщиков, инженеров, экологов, историков и краеведов провела тщательный осмотр маяка Анива для формирования предварительного плана его восстановления.

https://ria.ru/20230616/sakhalin-1878505269.html

https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html

россия

сахалин

сахалинская область

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россия, сахалин, сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко