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Один из символов Сахалина сменил собственника - РИА Новости, 29.04.2024
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04:59 29.04.2024
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Один из символов Сахалина сменил собственника
Один из символов Сахалина сменил собственника - РИА Новости, 29.04.2024
Один из символов Сахалина сменил собственника
Передача маяка Анива от Минобороны России в собственность Сахалинской области завершилась, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T04:59
2024-04-29T04:59
россия
сахалин
сахалинская область
владимир путин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Передача маяка Анива от Минобороны России в собственность Сахалинской области завершилась, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. Маяк Анива, являющийся одним из брендов Сахалина, передать в собственность региона распорядился президент России Владимир Путин после обращения губернатора Валерия Лимаренко. Глава региона подчеркнул, что важно сохранить аутентичность объекта и вернуть ему первоначальный архитектурный облик. "Один из самых знаменитых объектов Сахалина передан в областную казну. В настоящее время специалисты оценивают объем предстоящих ремонтных работ, после чего уже можно будет приступить к восстановлению маяка", - сказал министр. По словам собеседника агентства, ранее группа в составе проектировщиков, инженеров, экологов, историков и краеведов провела тщательный осмотр маяка Анива для формирования предварительного плана его восстановления.
https://ria.ru/20230616/sakhalin-1878505269.html
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россия, сахалин, сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко
Россия, Сахалин, Сахалинская область, Владимир Путин, Валерий Лимаренко
Один из символов Сахалина сменил собственника

Минобороны передало в собственность Сахалинской области маяк Анива

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья на территории мыса Анива
Заброшенный маяк Анива на скале Сивучья на территории мыса Анива - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья на территории мыса Анива. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Передача маяка Анива от Минобороны России в собственность Сахалинской области завершилась, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев.
Маяк Анива, являющийся одним из брендов Сахалина, передать в собственность региона распорядился президент России Владимир Путин после обращения губернатора Валерия Лимаренко. Глава региона подчеркнул, что важно сохранить аутентичность объекта и вернуть ему первоначальный архитектурный облик.
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"Один из самых знаменитых объектов Сахалина передан в областную казну. В настоящее время специалисты оценивают объем предстоящих ремонтных работ, после чего уже можно будет приступить к восстановлению маяка", - сказал министр.
По словам собеседника агентства, ранее группа в составе проектировщиков, инженеров, экологов, историков и краеведов провела тщательный осмотр маяка Анива для формирования предварительного плана его восстановления.
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РоссияСахалинСахалинская областьВладимир ПутинВалерий Лимаренко
 
 
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