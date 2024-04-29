https://ria.ru/20240429/mask-1942993941.html

Маск одним словом описал переговоры Украины и США

Маск одним словом описал переговоры Украины и США - РИА Новости, 29.04.2024

Маск одним словом описал переговоры Украины и США

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева — огромная ошибка, заявил американский предприниматель и... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:44

2024-04-29T08:44

2024-04-29T12:46

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сша

украина

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илон маск

владимир зеленский

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева — огромная ошибка, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х."Это безумие", — написал он, высказав также опасение, что конфликт никогда не закончится.Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, обратившего внимание на слова Зеленского о работе с США над соглашением о поддержке Киева на десять лет. По мнению предпринимателя, пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов — это лишь начало, и следующие два американских президента не смогут изменить этот курс.Глава киевского режима ранее заявил, что переговоры с Вашингтоном идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом, по его утверждению, цель Киева сделать это соглашение "наиболее сильным из всех" других подобных соглашений по безопасности с другими странами.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.

https://ria.ru/20240424/mask-1941923901.html

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сша

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в мире, сша, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша