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Маск одним словом описал переговоры Украины и США - РИА Новости, 29.04.2024
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08:44 29.04.2024 (обновлено: 12:46 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/mask-1942993941.html
Маск одним словом описал переговоры Украины и США
Маск одним словом описал переговоры Украины и США - РИА Новости, 29.04.2024
Маск одним словом описал переговоры Украины и США
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева — огромная ошибка, заявил американский предприниматель и... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:44
2024-04-29T12:46
в мире
сша
украина
киев
илон маск
владимир зеленский
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева — огромная ошибка, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х."Это безумие", — написал он, высказав также опасение, что конфликт никогда не закончится.Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, обратившего внимание на слова Зеленского о работе с США над соглашением о поддержке Киева на десять лет. По мнению предпринимателя, пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов — это лишь начало, и следующие два американских президента не смогут изменить этот курс.Глава киевского режима ранее заявил, что переговоры с Вашингтоном идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом, по его утверждению, цель Киева сделать это соглашение "наиболее сильным из всех" других подобных соглашений по безопасности с другими странами.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
https://ria.ru/20240424/mask-1941923901.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Илон Маск, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны США
Маск одним словом описал переговоры Украины и США

Маск назвал новые переговоры Украины и США о поддержке Киева безумием

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева — огромная ошибка, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
"Это безумие", — написал он, высказав также опасение, что конфликт никогда не закончится.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Начнется война. Маск сделал пугающее заявление
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Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, обратившего внимание на слова Зеленского о работе с США над соглашением о поддержке Киева на десять лет. По мнению предпринимателя, пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов — это лишь начало, и следующие два американских президента не смогут изменить этот курс.
Глава киевского режима ранее заявил, что переговоры с Вашингтоном идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом, по его утверждению, цель Киева сделать это соглашение "наиболее сильным из всех" других подобных соглашений по безопасности с другими странами.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Они не вернутся. СМИ сообщили Зеленскому ужасные новости
Вчера, 16:59
 
В миреСШАУкраинаКиевИлон МаскВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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