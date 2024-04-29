https://ria.ru/20240429/marshmellou-1943002948.html

Врач рассказал, как готовить маршмеллоу на пикнике

Врач рассказал, как готовить маршмеллоу на пикнике - РИА Новости, 29.04.2024

Врач рассказал, как готовить маршмеллоу на пикнике

Маршмеллоу на пикнике нужно готовить на прогоревших углях, а не на открытом пламени, чтобы карамельная корочка не превратилась в угольную, в которой содержатся... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:22

2024-04-29T10:22

2024-04-29T10:22

общество

москва

андрей тяжельников

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МОСКВА 29 апр - РИА Новости. Маршмеллоу на пикнике нужно готовить на прогоревших углях, а не на открытом пламени, чтобы карамельная корочка не превратилась в угольную, в которой содержатся канцерогены, не стоит давать такое лакомство детям до 5-6 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "К приготовлению маршмеллоу на пикнике нужно относится с осторожностью и готовить десерт на прогоревших углях, а не на открытом пламени, чтобы карамельная корочка не превратилась в угольную с канцерогенами. Не стоит давать такое лакомство детям до 5-6 лет, как и другие сладости. При этом следует выбирать белый маршмеллоу и не больше 5-6 штучек в день", - рассказал Тяжельников. Он напомнил, что популярное лакомство состоит из воды, сахара, сахарного или кукурузного сиропа, желатина, красителей. В более качественных сладостях редкие производители могут использовать натуральный агар-агар. Как и любые сладости, маршмеллоу дает заряд энергии, однако он должен быть лишь десертом, а не основной едой. "В 100 граммах маршмеллоу содержится 318 килокалорий. Нужно особенно аккуратно относится к сладости тем, кто имеет нарушения углеводного обмена, склонность к набору веса и аллергии из-за красителей", - добавил врач.

https://ria.ru/20240413/ural-1939845237.html

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общество, москва, андрей тяжельников