https://ria.ru/20240429/let-1943077888.html

В Москве раскрыли убийство девушки 12-летней давности

В Москве раскрыли убийство девушки 12-летней давности - РИА Новости, 29.04.2024

В Москве раскрыли убийство девушки 12-летней давности

Правоохранительные органы раскрыли убийство девушки, совершенное в Измайловском парке в новогоднюю ночь 12 лет назад, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:52

2024-04-29T20:52

2024-04-29T20:52

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы раскрыли убийство девушки, совершенное в Измайловском парке в новогоднюю ночь 12 лет назад, сообщает столичная прокуратура. Сообщается, что 1 января 2012 года в Измайловском парке в Москве было обнаружено тело 29-летней женщины со следами насильственной смерти. "При координирующей роли прокуратуры раскрыто убийство женщины, совершенное в 2012 году... Злоумышленника по горячим следам установить не получилось, однако по результатам молекулярно-генетической экспертизы обнаружен генотип мужского пола и впоследствии установлена принадлежность биологических следов 61-летнему ранее судимому мужчине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что с жертвой мужчина познакомился в новогоднюю ночь. Находясь "под градусом" он пришел с девушкой в Измайловский парк, где и произошел конфликт, в ходе которого задержанный избил и задушил пострадавшую. Подчеркивается, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240410/ubiystvo-1939096893.html

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происшествия, москва, россия