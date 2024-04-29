https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому - РИА Новости, 29.04.2024
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому
Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:07
2024-04-29T00:07
2024-04-29T03:03
сергей троицкий
коррозия металла
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому."Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – написал он во "ВКонтакте". В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий. Их отвезли в отдел полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.Позднее их оштрафовали на тысячу рублей каждого по этой статье. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html
https://ria.ru/20240428/muzykanty-1942889601.html
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сергей троицкий, коррозия металла
Сергей Троицкий, Коррозия металла
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому
Лидер "Коррозии металла" Троицкий: барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому