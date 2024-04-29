https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html

Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому

Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому - РИА Новости, 29.04.2024

Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому

Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:07

2024-04-29T00:07

2024-04-29T03:03

сергей троицкий

коррозия металла

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому."Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – написал он во "ВКонтакте". В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий. Их отвезли в отдел полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.Позднее их оштрафовали на тысячу рублей каждого по этой статье. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.

https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html

https://ria.ru/20240428/muzykanty-1942889601.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей троицкий, коррозия металла