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Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому - РИА Новости, 29.04.2024
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00:07 29.04.2024 (обновлено: 03:03 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому - РИА Новости, 29.04.2024
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому
Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:07
2024-04-29T03:03
сергей троицкий
коррозия металла
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому."Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – написал он во "ВКонтакте". В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий. Их отвезли в отдел полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.Позднее их оштрафовали на тысячу рублей каждого по этой статье. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html
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сергей троицкий, коррозия металла
Сергей Троицкий, Коррозия металла
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому

Лидер "Коррозии металла" Троицкий: барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкАвтомобили медицинской помощи
Автомобили медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому.
«
"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – написал он во "ВКонтакте".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину
20 апреля, 01:10
В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий. Их отвезли в отдел полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.
Позднее их оштрафовали на тысячу рублей каждого по этой статье. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику
Вчера, 08:59
 
Сергей ТроицкийКоррозия металла
 
 
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