https://ria.ru/20240429/korabl-1942982181.html

Раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками

Раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками - РИА Новости, 29.04.2024

Раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками

Исследователи нашли новые древние артефакты с датского боевого корабля "Грибсхунден", который затонул после пожара в 1495 году у берегов Швеции с сотней... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T04:58

2024-04-29T04:58

2024-04-29T09:34

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Исследователи нашли новые древние артефакты с датского боевого корабля "Грибсхунден", который затонул после пожара в 1495 году у берегов Швеции с сотней немецких наемников на борту, пишет газета Berliner Morgenpost со ссылкой на отчет шведских археологов."Затонувший корабль, полный немецких наемников, раскрыл тайну <…> В ходе исследования на месте древнего кораблекрушения были обнаружены новые артефакты", — говорится в материале.Дайверы-любители обнаружили "Грибсхунден" еще в 1970-е годы, при этом ученые идентифицировали его только в 2002-м. Данный корабль был флагманом датского короля Иоганна (1455-1513) и считался гордостью военно-морского флота королевства. В 1495 году Иоганн направил военный флот в шведский город Кальмар, во время перехода "Грибсхунден" загорелся и затонул."Многие из 150 членов экипажа, в том числе около сотни немецких наемников, погибли ужасной смертью, когда корабль затонул в Балтийском море у берегов Швеции", — пишет Berliner Morgenpost.При этом лишь около 20 лет назад археологи осознали огромное научное значение этого корабля, который с тех пор считается одним из важнейших свидетелей эпохи Великих географических открытий.Как отмечает газета, археологи Рольф Варминг из Стокгольмского университета и Йохан Реннбю из Университета Сёдертёрна в своем последнем исследовании раскрыли новые подробности о затонувшем корабле. Они изучили останки "Грибсхундена", используя новейшие 3D- и фототехнологии, идентифицировав хорошо сохранившиеся части деревянной защитной конструкции, разбросанные по морскому дну. Это дало исследователям уникальную информацию о конструкции кораблей, на которых Христофор Колумб и Васко де Гама ходили в Америку и Индию.Также исследователи сделали важную находку: сундук с военным снаряжением, который мог принадлежать немецким наемникам и, вероятно, содержал внутри ядра и другие принадлежности для оружия."Результаты исследований должны в конечном итоге подготовить начало амбициозного проекта: полной реконструкции "Грибсхундена"", — указывает Berliner Morgenpost.

https://ria.ru/20240215/sudno-1927479780.html

https://ria.ru/20230128/korabl-1848044664.html

https://ria.ru/20240308/boeing-1931511500.html

швеция

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америка

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в мире, швеция, балтийское море, америка, дания