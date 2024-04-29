https://ria.ru/20240429/kontserty-1943065811.html
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 29.04.2024
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность
Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:46
2024-04-29T18:46
2024-04-29T22:24
шоубиз
коррозия металла
происшествия
сергей троицкий
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова."Мы приостанавливаем наши концерты", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что выступления не возобновятся до тех пор, пока нижегородские власти и полицейские не извинятся перед участниками группы и посетителями концерта."Мы не совершали никаких правонарушений", — сказала директор.В ночь на воскресенье в нижегородском клубе "Ненависть" задержали троих участников группы, в том числе ее лидера Сергея Троицкого, за продажу мерча с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам фронтмен рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.По данным Руновой, задержание произошло в перерывах между песнями.Полиция составила протоколы по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, силовики изъяли книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.
https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html
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РИА Новости
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коррозия металла, происшествия, сергей троицкий
Шоубиз, Коррозия металла, Происшествия, Сергей Троицкий
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность
Директор группы "Коррозия металла" Рунова сообщила о приостановке концертов
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова.
"Мы приостанавливаем наши концерты", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что выступления не возобновятся до тех пор, пока нижегородские власти и полицейские не извинятся перед участниками группы и посетителями концерта.
«
"Мы не совершали никаких правонарушений", — сказала директор.
В ночь на воскресенье в нижегородском клубе "Ненависть" задержали троих участников группы, в том числе ее лидера Сергея Троицкого
, за продажу мерча с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам фронтмен рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
По данным Руновой, задержание произошло в перерывах между песнями.
Полиция составила протоколы по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, силовики изъяли книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.