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"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 29.04.2024
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Шоубиз
 
18:46 29.04.2024 (обновлено: 22:24 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/kontserty-1943065811.html
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 29.04.2024
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность
Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:46
2024-04-29T22:24
шоубиз
коррозия металла
происшествия
сергей троицкий
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова."Мы приостанавливаем наши концерты", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что выступления не возобновятся до тех пор, пока нижегородские власти и полицейские не извинятся перед участниками группы и посетителями концерта."Мы не совершали никаких правонарушений", — сказала директор.В ночь на воскресенье в нижегородском клубе "Ненависть" задержали троих участников группы, в том числе ее лидера Сергея Троицкого, за продажу мерча с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам фронтмен рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.По данным Руновой, задержание произошло в перерывах между песнями.Полиция составила протоколы по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, силовики изъяли книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.
https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html
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коррозия металла, происшествия, сергей троицкий
Шоубиз, Коррозия металла, Происшествия, Сергей Троицкий
"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность

Директор группы "Коррозия металла" Рунова сообщила о приостановке концертов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук)
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова.
"Мы приостанавливаем наши концерты", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что выступления не возобновятся до тех пор, пока нижегородские власти и полицейские не извинятся перед участниками группы и посетителями концерта.
«
"Мы не совершали никаких правонарушений", — сказала директор.
В ночь на воскресенье в нижегородском клубе "Ненависть" задержали троих участников группы, в том числе ее лидера Сергея Троицкого, за продажу мерча с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам фронтмен рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
По данным Руновой, задержание произошло в перерывах между песнями.
Полиция составила протоколы по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, силовики изъяли книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.
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