https://ria.ru/20240429/kontserty-1943065811.html

"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность

"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 29.04.2024

"Коррозия металла" приостановила концертную деятельность

Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:46

2024-04-29T18:46

2024-04-29T22:24

шоубиз

коррозия металла

происшествия

сергей троицкий

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Группа "Коррозия металла" временно приостанавливает концертную деятельность, сообщила РИА Новости директор коллектива Мария Рунова."Мы приостанавливаем наши концерты", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что выступления не возобновятся до тех пор, пока нижегородские власти и полицейские не извинятся перед участниками группы и посетителями концерта."Мы не совершали никаких правонарушений", — сказала директор.В ночь на воскресенье в нижегородском клубе "Ненависть" задержали троих участников группы, в том числе ее лидера Сергея Троицкого, за продажу мерча с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам фронтмен рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.По данным Руновой, задержание произошло в перерывах между песнями.Полиция составила протоколы по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, силовики изъяли книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.

https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html

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коррозия металла, происшествия, сергей троицкий