https://ria.ru/20240429/klichko-1942980619.html

Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском

Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 29.04.2024

Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T03:30

2024-04-29T03:30

2024-04-29T03:30

в мире

украина

виталий кличко

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:446:2604:1911_1920x0_80_0_0_bd062b5c51a23c39eb2081ff7f0dfa18.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране, предположив, что у президента есть "другие дела".Киевский градоначальник посетовал, что между ведущими украинскими политиками в условиях конфликта нет сплоченности и единства.Говоря о своих отношениях с Зеленским и попытках разрешить наблюдавшуюся между ними напряженность, Кличко отметил, что пытался встретиться с президентом "десятки раз" с начала боевых действий, так как от столицы страны "многое зависит"."Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела", — пожаловался он, добавив, что в нынешних условиях важно забыть о политических амбициях.При этом, как отметили журналисты Funke, в начале декабря Кличко "необычайно явно" обвинил Зеленского в совершении ошибок на посту.Также киевский мэр в интервью обвинил украинское правительство в том, что оно слишком мало делает для борьбы со свирепствующей в стране коррупцией."Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: "нет", — ответил Кличко на вопрос, достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией, добавив, что придерживается точно такого же мнения.В декабре Кличко заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.

https://ria.ru/20240304/oshibka-1931113764.html

https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933213525.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский