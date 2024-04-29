https://ria.ru/20240429/klichko-1942980619.html
Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском
Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 29.04.2024
Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T03:30
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране, предположив, что у президента есть "другие дела".Киевский градоначальник посетовал, что между ведущими украинскими политиками в условиях конфликта нет сплоченности и единства.Говоря о своих отношениях с Зеленским и попытках разрешить наблюдавшуюся между ними напряженность, Кличко отметил, что пытался встретиться с президентом "десятки раз" с начала боевых действий, так как от столицы страны "многое зависит"."Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела", — пожаловался он, добавив, что в нынешних условиях важно забыть о политических амбициях.При этом, как отметили журналисты Funke, в начале декабря Кличко "необычайно явно" обвинил Зеленского в совершении ошибок на посту.Также киевский мэр в интервью обвинил украинское правительство в том, что оно слишком мало делает для борьбы со свирепствующей в стране коррупцией."Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: "нет", — ответил Кличко на вопрос, достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией, добавив, что придерживается точно такого же мнения.В декабре Кличко заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
https://ria.ru/20240304/oshibka-1931113764.html
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в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
Кличко выступил с откровенным заявлением о Зеленском
Кличко заявил, что ни разу не встречался с Зеленским с начала конфликта
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke
, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране, предположив, что у президента есть "другие дела".
Киевский градоначальник посетовал, что между ведущими украинскими политиками в условиях конфликта нет сплоченности и единства.
Говоря о своих отношениях с Зеленским и попытках разрешить наблюдавшуюся между ними напряженность, Кличко отметил, что пытался встретиться с президентом "десятки раз" с начала боевых действий, так как от столицы страны "многое зависит".
"Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела", — пожаловался он, добавив, что в нынешних условиях важно забыть о политических амбициях.
При этом, как отметили журналисты Funke, в начале декабря Кличко "необычайно явно" обвинил Зеленского в совершении ошибок на посту.
Также киевский мэр в интервью обвинил украинское правительство в том, что оно слишком мало делает для борьбы со свирепствующей в стране коррупцией.
"Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: "нет", — ответил Кличко на вопрос, достаточно ли власти Украины
делают для борьбы с коррупцией, добавив, что придерживается точно такого же мнения.
В декабре Кличко заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.