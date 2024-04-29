https://ria.ru/20240429/kinoprokat-1942975592.html
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 29.04.2024
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:49
2024-04-29T00:49
2024-04-29T01:10
владимир сычев
снг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930735852_169:0:1173:565_1920x0_80_0_0_88bc999e2b84e34993e00e9a0b97c33b.png
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Лента уже возглавляла прокат в РФ и СНГ за выходные, собрав, по данным за 21 апреля, в прокате 309,2 миллиона рублей. На втором месте оказалась премьера недели - фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 26,5 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера - комедия с Павлом Прилучным, Максимом Лагашкиным и Владимиром Сычевым "Неприличные гости", собравшая 23,3 миллиона рублей. Четвертое место досталось новому фильму Гая Ричи "Министерство неджентельменских дел": сборы составили 21,7 миллионов рублей. На пятую строчку опустился "Летучий корабль" со сборами 19,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240404/prokat-1937927794.html
https://ria.ru/20231113/kinoprokat-1909035005.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930735852_294:0:1047:565_1920x0_80_0_0_bf5692445f7dde5fb4a596de6fa032be.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сычев, снг, россия
Владимир Сычев, СНГ, Россия
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в РФ и СНГ за выходные