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Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 29.04.2024
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00:49 29.04.2024 (обновлено: 01:10 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/kinoprokat-1942975592.html
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 29.04.2024
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:49
2024-04-29T01:10
владимир сычев
снг
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Лента уже возглавляла прокат в РФ и СНГ за выходные, собрав, по данным за 21 апреля, в прокате 309,2 миллиона рублей. На втором месте оказалась премьера недели - фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 26,5 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера - комедия с Павлом Прилучным, Максимом Лагашкиным и Владимиром Сычевым "Неприличные гости", собравшая 23,3 миллиона рублей. Четвертое место досталось новому фильму Гая Ричи "Министерство неджентельменских дел": сборы составили 21,7 миллионов рублей. На пятую строчку опустился "Летучий корабль" со сборами 19,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240404/prokat-1937927794.html
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владимир сычев, снг, россия
Владимир Сычев, СНГ, Россия
Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в РФ и СНГ за выходные

© Central Partnership/YoutubeКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Кадр из фильма Сто лет тому вперед
© Central Partnership/Youtube
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Лента уже возглавляла прокат в РФ и СНГ за выходные, собрав, по данным за 21 апреля, в прокате 309,2 миллиона рублей.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи
4 апреля, 23:39
На втором месте оказалась премьера недели - фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 26,5 миллиона рублей.
Третье место заняла еще одна премьера - комедия с Павлом Прилучным, Максимом Лагашкиным и Владимиром Сычевым "Неприличные гости", собравшая 23,3 миллиона рублей.
Четвертое место досталось новому фильму Гая Ричи "Министерство неджентельменских дел": сборы составили 21,7 миллионов рублей.
На пятую строчку опустился "Летучий корабль" со сборами 19,5 миллионов рублей.
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Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
13 ноября 2023, 02:22
 
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