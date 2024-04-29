https://ria.ru/20240429/kinoprokat-1942975592.html

Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 29.04.2024

Фильм "Сто лет тому вперед" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:49

2024-04-29T00:49

2024-04-29T01:10

владимир сычев

снг

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 174,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Лента уже возглавляла прокат в РФ и СНГ за выходные, собрав, по данным за 21 апреля, в прокате 309,2 миллиона рублей. На втором месте оказалась премьера недели - фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 26,5 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера - комедия с Павлом Прилучным, Максимом Лагашкиным и Владимиром Сычевым "Неприличные гости", собравшая 23,3 миллиона рублей. Четвертое место досталось новому фильму Гая Ричи "Министерство неджентельменских дел": сборы составили 21,7 миллионов рублей. На пятую строчку опустился "Летучий корабль" со сборами 19,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240404/prokat-1937927794.html

https://ria.ru/20231113/kinoprokat-1909035005.html

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владимир сычев, снг, россия