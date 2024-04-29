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В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства - РИА Новости, 29.04.2024
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11:36 29.04.2024 (обновлено: 16:20 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/kazakhstan-1943011755.html
В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства
В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства - РИА Новости, 29.04.2024
В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства
Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), эти... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:36
2024-04-29T16:20
астана
казахстан
шымкент
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АЛМА-АТА, 29 апр – РИА Новости. Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), эти средства направят на социальные цели и устранение последствий весенних паводков в стране, сообщает пресс-служба правительства страны в Telegram-канале."Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 миллиарда тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", - говорится в сообщении правительства. По данным пресс-службы, подписано инвестиционное соглашение на 7 миллиардов тенге (почти 16 миллионов долларов), в рамках которого лица, попавшие под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", построят два инфраструктурных объекта в городах Астане и Шымкенте.
https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940418792.html
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астана, казахстан, шымкент
Астана, Казахстан, Шымкент
В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства

В Казахстане вернули в доход государства более $90 млн, изъятых у олигархов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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АЛМА-АТА, 29 апр – РИА Новости. Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), эти средства направят на социальные цели и устранение последствий весенних паводков в стране, сообщает пресс-служба правительства страны в Telegram-канале.
"Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 миллиарда тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", - говорится в сообщении правительства.
По данным пресс-службы, подписано инвестиционное соглашение на 7 миллиардов тенге (почти 16 миллионов долларов), в рамках которого лица, попавшие под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", построят два инфраструктурных объекта в городах Астане и Шымкенте.
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