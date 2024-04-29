https://ria.ru/20240429/kazakhstan-1943011755.html

В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства

В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства - РИА Новости, 29.04.2024

В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства

Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), эти... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:36

2024-04-29T11:36

2024-04-29T16:20

астана

казахстан

шымкент

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АЛМА-АТА, 29 апр – РИА Новости. Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), эти средства направят на социальные цели и устранение последствий весенних паводков в стране, сообщает пресс-служба правительства страны в Telegram-канале."Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 миллиарда тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", - говорится в сообщении правительства. По данным пресс-службы, подписано инвестиционное соглашение на 7 миллиардов тенге (почти 16 миллионов долларов), в рамках которого лица, попавшие под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", построят два инфраструктурных объекта в городах Астане и Шымкенте.

https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940418792.html

астана

казахстан

шымкент

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астана, казахстан, шымкент