https://ria.ru/20240429/katyusha-1943030125.html
В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России
В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России - РИА Новости, 29.04.2024
В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России
Панда Катюша может остаться в России, если в стране появится ещё один полноценный вольер, в котором животное сможет комфортно жить, также необходимо получить... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:16
2024-04-29T14:16
2024-04-29T14:16
хорошие новости
россия
китай
москва
светлана акулова
сергей собянин
московский зоопарк
панда катюша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931908713_0:0:2480:1396_1920x0_80_0_0_786a46ad49e9f79aafc2c96488a95b24.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Панда Катюша может остаться в России, если в стране появится ещё один полноценный вольер, в котором животное сможет комфортно жить, также необходимо получить согласие китайской стороны, рассказала журналистам гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. "По соглашению панда Катюша может находиться в (Московском - ред.) зоопарке до четырех лет… Китайские коллеги выберут, куда её направить. Возможно, она поедет в Китай, возможно, в какую-либо другую страну. Либо если в Российской Федерации будет, например, тоже построен где-то такой же большой вольер, будут предусмотрены все условия, будет финансовая возможность содержания, потому что бамбук недешевое удовольствие, тогда, возможно, в переговорном процессе китайские коллеги примут решение оставить (панду в России - ред.)", — сказала Акулова. Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У маленькой самочки уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в понедельник для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240429/katyusha-1943027334.html
https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931908713_234:0:2219:1489_1920x0_80_0_0_b21c387df8eb158eb3e21db908a448a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк, панда катюша, общество
Хорошие новости, Россия, Китай, Москва, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Панда Катюша, Общество
В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России
Акулова: Китай может оставить панду Катюшу в РФ, если ей построят новый вольер