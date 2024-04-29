https://ria.ru/20240429/katyusha-1943030125.html

В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России

В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России - РИА Новости, 29.04.2024

В зоопарке назвали условие, при котором панда Катюша останется в России

Панда Катюша может остаться в России, если в стране появится ещё один полноценный вольер, в котором животное сможет комфортно жить, также необходимо получить... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:16

2024-04-29T14:16

2024-04-29T14:16

хорошие новости

россия

китай

москва

светлана акулова

сергей собянин

московский зоопарк

панда катюша

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Панда Катюша может остаться в России, если в стране появится ещё один полноценный вольер, в котором животное сможет комфортно жить, также необходимо получить согласие китайской стороны, рассказала журналистам гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. "По соглашению панда Катюша может находиться в (Московском - ред.) зоопарке до четырех лет… Китайские коллеги выберут, куда её направить. Возможно, она поедет в Китай, возможно, в какую-либо другую страну. Либо если в Российской Федерации будет, например, тоже построен где-то такой же большой вольер, будут предусмотрены все условия, будет финансовая возможность содержания, потому что бамбук недешевое удовольствие, тогда, возможно, в переговорном процессе китайские коллеги примут решение оставить (панду в России - ред.)", — сказала Акулова. Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У маленькой самочки уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в понедельник для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.

https://ria.ru/20240429/katyusha-1943027334.html

https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html

россия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк, панда катюша, общество