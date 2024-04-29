Рейтинг@Mail.ru
Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:51 29.04.2024 (обновлено: 13:58 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/katyusha-1943027334.html
Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер
Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер - РИА Новости, 29.04.2024
Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер
Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в уличный открытый вольер, который впервые для нее открыли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:51
2024-04-29T13:58
хорошие новости
общество
россия
москва
светлана акулова
панда катюша
сергей собянин
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931893050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06364b04eec67e8b38103a9ed6345770.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в уличный открытый вольер, который впервые для нее открыли, передает корреспондент РИА Новости. Утром пандам Диндин и Катюше, которые живут вместе, открыли проход в уличный вольер. Сначала на улицу вышла большая панда-мать Диндин. Маленькая панда Катюша пока отказалась выходить на свежий воздух, она предпочла остаться в закрытом вольере. Помещение заранее было подготовлено по рекомендации китайского специалиста, который следил за Катюшей с момента ее рождения. "Все лазалки проверены, все конструкции проверены, так как она (панда Катюша - ред.) у нас любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка еще одна. Также бассейн мы немного изменили, сократили уровень воды", - сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Маленькой панде сейчас восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. "Сейчас она пьет мамино молоко, но все чаще и чаще играется с бамбуком, она уверенно жует морковку и притворяется большой пандой", - отметила Акулова. По словам гендиректора, выход в открытый вольер - это очередной этап взросления Катюши. "Конечно, для нее это будет достаточно страшно. Посмотрим, как она будет исследовать. Это новый этап в жизни, как и у всех людей и животных", - рассказала Акулова, добавив, что следующий этап взросления у животного - это научиться полноценно есть бамбук и морковь, а также отказаться от грудного молока. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Катюша вышла в большой закрытый вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая".
https://ria.ru/20240429/pandy-1943027067.html
https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html
https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931893050_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbbe8deee41a5d90ab6f0bcf86c56597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, светлана акулова, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Светлана Акулова, Панда Катюша, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер

Панда Катюша отказалась выйти в уличный вольер, который впервые открыли для нее

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПанда Катюша из Московского зоопарка
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Панда Катюша из Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в уличный открытый вольер, который впервые для нее открыли, передает корреспондент РИА Новости.
Утром пандам Диндин и Катюше, которые живут вместе, открыли проход в уличный вольер. Сначала на улицу вышла большая панда-мать Диндин. Маленькая панда Катюша пока отказалась выходить на свежий воздух, она предпочла остаться в закрытом вольере.
Помещение заранее было подготовлено по рекомендации китайского специалиста, который следил за Катюшей с момента ее рождения. "Все лазалки проверены, все конструкции проверены, так как она (панда Катюша - ред.) у нас любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка еще одна. Также бассейн мы немного изменили, сократили уровень воды", - сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Директор Московского зоопарка о продолжении рода панд Жуи и Диндин - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Панд из Московского зоопарка планируют свести еще раз
13:50
Маленькой панде сейчас восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. "Сейчас она пьет мамино молоко, но все чаще и чаще играется с бамбуком, она уверенно жует морковку и притворяется большой пандой", - отметила Акулова.
По словам гендиректора, выход в открытый вольер - это очередной этап взросления Катюши. "Конечно, для нее это будет достаточно страшно. Посмотрим, как она будет исследовать. Это новый этап в жизни, как и у всех людей и животных", - рассказала Акулова, добавив, что следующий этап взросления у животного - это научиться полноценно есть бамбук и морковь, а также отказаться от грудного молока.
Панда Катюша
Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха
26 марта, 15:43
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Катюша вышла в большой закрытый вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая".
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши
21 апреля, 15:15
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМоскваСветлана АкуловаПанда КатюшаСергей СобянинМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала