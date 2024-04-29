https://ria.ru/20240429/katyusha-1943027334.html

Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер

Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер - РИА Новости, 29.04.2024

Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в открытый вольер

Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в уличный открытый вольер, который впервые для нее открыли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:51

2024-04-29T13:51

2024-04-29T13:58

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась выходить в уличный открытый вольер, который впервые для нее открыли, передает корреспондент РИА Новости. Утром пандам Диндин и Катюше, которые живут вместе, открыли проход в уличный вольер. Сначала на улицу вышла большая панда-мать Диндин. Маленькая панда Катюша пока отказалась выходить на свежий воздух, она предпочла остаться в закрытом вольере. Помещение заранее было подготовлено по рекомендации китайского специалиста, который следил за Катюшей с момента ее рождения. "Все лазалки проверены, все конструкции проверены, так как она (панда Катюша - ред.) у нас любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка еще одна. Также бассейн мы немного изменили, сократили уровень воды", - сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Маленькой панде сейчас восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. "Сейчас она пьет мамино молоко, но все чаще и чаще играется с бамбуком, она уверенно жует морковку и притворяется большой пандой", - отметила Акулова. По словам гендиректора, выход в открытый вольер - это очередной этап взросления Катюши. "Конечно, для нее это будет достаточно страшно. Посмотрим, как она будет исследовать. Это новый этап в жизни, как и у всех людей и животных", - рассказала Акулова, добавив, что следующий этап взросления у животного - это научиться полноценно есть бамбук и морковь, а также отказаться от грудного молока. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Катюша вышла в большой закрытый вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая".

https://ria.ru/20240429/pandy-1943027067.html

https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html

https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, светлана акулова, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк