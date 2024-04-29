https://ria.ru/20240429/izrail-1943040947.html
МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ
МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ
Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:35
2024-04-29T15:35
2024-04-29T15:37
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа уже на этой неделе, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Израиль очень обеспокоен тем, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников уже на этой неделе", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на израильское официальное лицо. По словам собеседника телеканала, Израиль работает над тем, чтобы предотвратить выдачу ордеров, используя дипломатические каналы. В понедельник газета New York Times со ссылкой на израильских и иностранных чиновников сообщила о том, что власти Израиля все больше верят в то, что МУС готовится выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html
https://ria.ru/20240428/kirbi-1942940834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ
NBC News: МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, министра обороны и военных
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа уже на этой неделе, сообщает американский телеканал NBC News
со ссылкой на источники.
"Израиль очень обеспокоен тем, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников уже на этой неделе", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на израильское официальное лицо.
По словам собеседника телеканала, Израиль работает над тем, чтобы предотвратить выдачу ордеров, используя дипломатические каналы.
В понедельник газета New York Times со ссылкой на израильских и иностранных чиновников сообщила о том, что власти Израиля все больше верят в то, что МУС готовится выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.
Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа.
Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.