https://ria.ru/20240429/izrail-1943040947.html

МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ

МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:35

2024-04-29T15:35

2024-04-29T15:37

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа уже на этой неделе, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Израиль очень обеспокоен тем, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников уже на этой неделе", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на израильское официальное лицо. По словам собеседника телеканала, Израиль работает над тем, чтобы предотвратить выдачу ордеров, используя дипломатические каналы. В понедельник газета New York Times со ссылкой на израильских и иностранных чиновников сообщила о том, что власти Израиля все больше верят в то, что МУС готовится выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html

https://ria.ru/20240428/kirbi-1942940834.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году