https://ria.ru/20240429/izrail-1943040676.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 29.04.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали дважды на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:35
2024-04-29T15:35
2024-04-29T15:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали дважды на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали на севере Израиля", - написала армия в своем Telegram-канале в 9.45 и 15.18 мск. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, рафах (провинция), израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Рафах (провинция), Израиль, В мире
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги