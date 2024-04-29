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Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны - РИА Новости, 29.04.2024
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17:56 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ivanov-1943058668.html
Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны
Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны - РИА Новости, 29.04.2024
Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны
Страница с биографией замминистра обороны РФ Тимура Иванова, ранее арестованного по делу о взятках, исчезла с сайта российского военного ведомства. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:56
2024-04-29T17:56
происшествия
россия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страница с биографией замминистра обороны РФ Тимура Иванова, ранее арестованного по делу о взятках, исчезла с сайта российского военного ведомства. Также упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все заместители министра. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, арестовал все его счета, вину он не признает. Помимо Иванова были задержаны также Александр Фомин и Сергей Бородин. Бородин, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки. Ранее в сообщении Мосгорсуда Иванов впервые был назван бывшим замминистра, других официальных заявлений на этот счет пока не было.
https://ria.ru/20240425/obyski-1942384014.html
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происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны

Страница с биографией замминистра обороны Иванова исчезла с сайта Минобороны

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страница с биографией замминистра обороны РФ Тимура Иванова, ранее арестованного по делу о взятках, исчезла с сайта российского военного ведомства.
Также упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все заместители министра.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, арестовал все его счета, вину он не признает.
Помимо Иванова были задержаны также Александр Фомин и Сергей Бородин. Бородин, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки.
Ранее в сообщении Мосгорсуда Иванов впервые был назван бывшим замминистра, других официальных заявлений на этот счет пока не было.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
25 апреля, 23:42
 
ПроисшествияРоссияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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