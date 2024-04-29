https://ria.ru/20240429/ivanov-1943058668.html

Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны

Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны - РИА Новости, 29.04.2024

Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны

Страница с биографией замминистра обороны РФ Тимура Иванова, ранее арестованного по делу о взятках, исчезла с сайта российского военного ведомства. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:56

2024-04-29T17:56

2024-04-29T17:56

происшествия

россия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страница с биографией замминистра обороны РФ Тимура Иванова, ранее арестованного по делу о взятках, исчезла с сайта российского военного ведомства. Также упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все заместители министра. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, арестовал все его счета, вину он не признает. Помимо Иванова были задержаны также Александр Фомин и Сергей Бородин. Бородин, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки. Ранее в сообщении Мосгорсуда Иванов впервые был назван бывшим замминистра, других официальных заявлений на этот счет пока не было.

https://ria.ru/20240425/obyski-1942384014.html

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происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова