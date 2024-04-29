https://ria.ru/20240429/ishim-1942987470.html

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово поднялся на 106 сантиметров

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово поднялся на 106 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово поднялся на 106 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 874 сантиметров, поднявшись за сутки на... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:18

2024-04-29T07:18

2024-04-29T07:31

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тобол (река)

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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 874 сантиметров, поднявшись за сутки на 106 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке в Викулово составляет 874 сантиметров, за сутки – плюс 106 сантиметров, по данным на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля вода достигала отметки в 768 сантиметров, поднявшись за сутки на 67 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для села составляет 1000 сантиметров.Днём 28 апреля губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале сообщил, что "у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая... пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая".По данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального затопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее власти сообщали, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

https://ria.ru/20240429/damba-1942978853.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобол (река)