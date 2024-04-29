https://ria.ru/20240429/infrastruktura-1942990724.html

В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры

В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.04.2024

В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры и агропредприятие повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:08

2024-04-29T08:08

2024-04-29T08:08

херсонская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и агропредприятие повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Прокудин в Telegram-канале сообщил, что зафиксированы повреждения "объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также агропредприятия", не уточнив, о каких объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область