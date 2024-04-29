В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и агропредприятие повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Прокудин в Telegram-канале сообщил, что зафиксированы повреждения "объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также агропредприятия", не уточнив, о каких объектах идет речь.
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Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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