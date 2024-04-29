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Судебный процесс против главы Гагаузии начнется 30 апреля - РИА Новости, 29.04.2024
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17:00 29.04.2024 (обновлено: 17:06 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/gutsul-1943051755.html
Судебный процесс против главы Гагаузии начнется 30 апреля
Судебный процесс против главы Гагаузии начнется 30 апреля - РИА Новости, 29.04.2024
Судебный процесс против главы Гагаузии начнется 30 апреля
Судебный процесс против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которую обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в республике РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:00
2024-04-29T17:06
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Судебный процесс против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которую обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в республике партии "Шор", начнется 30 апреля, сообщается на едином портале судебных инстанций Молдавии. В опубликованном на портале сообщении поясняется, что судебное заседание проведут в кишиневском суде района Буюканы. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941454257.html
молдавия
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Судебный процесс против главы Гагаузии начнется 30 апреля

Судебный процесс против главы Гагаузии Гуцул начнется 30 апреля

© РИА НовостиЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости
Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Судебный процесс против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которую обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в республике партии "Шор", начнется 30 апреля, сообщается на едином портале судебных инстанций Молдавии.
В опубликованном на портале сообщении поясняется, что судебное заседание проведут в кишиневском суде района Буюканы.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Гуцул рассказала, как проголосует Гагаузия на референдуме по евроинтеграции
22 апреля, 10:57
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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