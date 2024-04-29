https://ria.ru/20240429/gruziya-1942974867.html
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра - РИА Новости, 29.04.2024
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра
Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:28
2024-04-29T00:28
2024-04-29T00:30
в мире
тбилиси
грузия
алекси петриашвили
парламентские выборы в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940724063_0:111:1195:783_1920x0_80_0_0_373be0a7c38cfbacbe58109f3f7405f9.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в административном порядке в Тбилиси на акции против законопроекта об иноагентах, заявили РИА Новости в МВД. "Подтверждаем, задержан в административном порядке",- заявили в министерстве на соответствующий вопрос. По данным грузинских СМИ, Петриашвили задержан по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранительных органов. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941878719.html
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940724063_2:0:1194:894_1920x0_80_0_0_206dee361f0e4e51f14e8ae9999703c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, алекси петриашвили, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Алекси Петриашвили, Парламентские выборы в Грузии
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра
На акции против закона об иноагентах в Тбилиси задержан экс-министр Петриашвили
ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в административном порядке в Тбилиси на акции против законопроекта об иноагентах, заявили РИА Новости в МВД.
"Подтверждаем, задержан в административном порядке",- заявили в министерстве на соответствующий вопрос.
По данным грузинских СМИ, Петриашвили задержан по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранительных органов.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.