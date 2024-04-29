Рейтинг@Mail.ru
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 29.04.2024 (обновлено: 00:30 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942974867.html
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра - РИА Новости, 29.04.2024
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра
Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:28
2024-04-29T00:30
в мире
тбилиси
грузия
алекси петриашвили
парламентские выборы в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940724063_0:111:1195:783_1920x0_80_0_0_373be0a7c38cfbacbe58109f3f7405f9.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в административном порядке в Тбилиси на акции против законопроекта об иноагентах, заявили РИА Новости в МВД. "Подтверждаем, задержан в административном порядке",- заявили в министерстве на соответствующий вопрос. По данным грузинских СМИ, Петриашвили задержан по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранительных органов. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941878719.html
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940724063_2:0:1194:894_1920x0_80_0_0_206dee361f0e4e51f14e8ae9999703c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, алекси петриашвили, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Алекси Петриашвили, Парламентские выборы в Грузии
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра

На акции против закона об иноагентах в Тбилиси задержан экс-министр Петриашвили

© SputnikМитинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Sputnik
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в административном порядке в Тбилиси на акции против законопроекта об иноагентах, заявили РИА Новости в МВД.
"Подтверждаем, задержан в административном порядке",- заявили в министерстве на соответствующий вопрос.
Ситуация в Тавушском районе, у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии
23 апреля, 20:25
По данным грузинских СМИ, Петриашвили задержан по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранительных органов.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Грузии рассказали, в каком случае готовы отозвать закон об иноагентах
10 апреля, 16:27
 
В миреТбилисиГрузияАлекси ПетриашвилиПарламентские выборы в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала