https://ria.ru/20240429/gruziya-1942974867.html

На протестах в Тбилиси задержали экс-министра

На протестах в Тбилиси задержали экс-министра - РИА Новости, 29.04.2024

На протестах в Тбилиси задержали экс-министра

Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:28

2024-04-29T00:28

2024-04-29T00:30

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алекси петриашвили

парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан правоохранителями в административном порядке в Тбилиси на акции против законопроекта об иноагентах, заявили РИА Новости в МВД. "Подтверждаем, задержан в административном порядке",- заявили в министерстве на соответствующий вопрос. По данным грузинских СМИ, Петриашвили задержан по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранительных органов. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.

https://ria.ru/20240423/armeniya-1941878719.html

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в мире, тбилиси, грузия, алекси петриашвили, парламентские выборы в грузии