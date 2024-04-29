https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

Такого никто не ждал. Бывший противник России отказался от Евросоюза

Такого никто не ждал. Бывший противник России отказался от Евросоюза - РИА Новости, 29.04.2024

Такого никто не ждал. Бывший противник России отказался от Евросоюза

В Тбилиси сегодня состоится митинг в защиту законопроекта об иностранных агентах. На фоне протестов "Грузинская мечта" решила продемонстрировать оппозиции, что... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:03

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В Тбилиси сегодня состоится митинг в защиту законопроекта об иностранных агентах. На фоне протестов "Грузинская мечта" решила продемонстрировать оппозиции, что пользуется большой популярностью. Между тем противники властей призывают уже не к отзыву скандального документа, а к свержению правящего режима. О том, что происходит в Грузии, — в материале РИА Новости.Последняя фантазияВ Евросоюзе все чаще можно услышать угрозы лишить Грузию безвизового режима и статуса в кандидаты в члены ЕС. В связи с этим председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что сейчас Евросоюз не хочет принимать в состав Грузию, но и она к этому не готова. По его словам, в стране "нет единого мнения" на этот счет. Тем не менее Тбилиси отменит закон об иноагентах сразу, как только республику пригласят войти в европейскую семью, подчеркнул политик. Вместе с тем экс-премьер предупредил оппозицию: если кто-то в ходе протестов нарушит закон, его "жестоко накажут". "В парламенте могут провести дебаты и дискуссии, а все остальное должны решать на выборах. Эти выборы будут демократичными, справедливыми, прозрачными, такими, что не останется вопросов", — сказал он.Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что иностранная критика, которая обрушилась на власти в связи с попыткой принять скандальный законопроект, фактически подстрекает жителей республики к насилию.Также он подчеркнул, что лично пытался убедить Запад отказаться от финансирования радикальных грузинских группировок, но к его словам не прислушались. "Когда нас будут критиковать, пусть кто-то ответит на вопрос, почему Грузии нельзя то, что возможно в более жесткой форме Франции, Евросоюзу…" — присоединился к товарищу по партии исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.Однако оппозиция продолжает настаивать: приняв закон об иностранных агентах, Грузия попрощается с мечтой присоединиться к ЕС. "Мы зайдем в тупик, который может определить нашу судьбу на десятилетия в достаточно сложной ситуации", — заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Параллельно с этим семь грузинских оппозиционных партий призвали сотрудников полиции не подчиняться приказам и не применять силу в отношении протестующих. Как сказано в совместном заявлении, мирные собрания — конституционное право граждан республики, а разгоны протестных акций — это "карательные мероприятия". "Избиение, преследование, незаконное использование специальных полицейских средств против мирных демонстрантов, также незаконное ограничение права на собрания и манифестации представляют собой преступления, за которые обязательно будет возложена ответственность на виновных лиц во всех отдельных случаях. Всех насильников, независимо от ранга, привлекут к ответственности перед независимым и справедливым судом", — говорится в документе.Участники протестов предполагают, что акции могут продлиться до парламентских выборов, запланированных на октябрь. Причем простая смена правительства оппозицию не устраивает. Так, независимый депутат Теона Акубардиа призвала бороться с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили, которого часто называют серым кардиналом и главным олигархом страны. "Он хочет, чтобы люди жили так, как он решит, а не по решению их самих", — отметила Акубардиа.Другой мирВ Тбилиси противники закона об иноагентах протестуют уже больше недели. Акции идут круглые сутки. Утром — пикеты возле парламента, днем туда подтягиваются журналисты, чтобы пообщаться с оппозиционными депутатами, а вечером собираются тысячи неравнодушных горожан, которые клеймят правительство "российскими агентами".На этом фоне "Грузинская мечта" тоже решила собрать сторонников, чтобы наблюдателям не казалось, что ее никто не поддерживает. Правительственный митинг пройдет 29 марта, почетным гостем станет Иванишвили. При этом вице-спикер парламента Гия Вольский призвал соотечественников не рассматривать мероприятие в качестве "контракции". По его словам, это будет "всенародное собрание" в поддержку нового законопроекта. "Они (оппозиция. — Прим. ред.) даже не могут себе представить, что есть очень большая группа людей, которым не нравится, когда отвергают родину, которые считают, что достоинство страны должно быть защищено. Соберется большое количество таких людей", — уверен Вольский.Впрочем, противники "Грузинской мечты" полагают, что власти смогут вывести на улицу в лучшем случае 20 тысяч бюджетников, что лишний раз подтвердит отсутствие у них массовой народной поддержки. "Если 100 тысяч человек по своей воле выйдут на улицу и поддержат "Грузинскую мечту", в этом случае оппозиция будет не права в своих оценках", — заявил депутат оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.Зона конфликтаЭксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе отмечает, что 29 апреля власти наверняка посрамят оппозицию. "Жители Грузии в большинстве поддерживают законопроект об иноагентах, потому что устали от беспредела со стороны НПО. В связи с этим, по моим оценкам, на митинг "Грузинской мечты" придут 100-150 тысяч человек. Конечно, будет применен и административный ресурс. Но люди, работающие на государство, в принципе за правительственный курс. Если кто и не может превзойти планку в 20-25 тысяч участников митинга, то это оппозиция", — говорит аналитик.Лаборант-исследователь Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН Хатия Хутуашвили, напротив, считает, что власти вряд ли соберут в свою поддержку даже 20 тысяч человек. Впрочем, по ее мнению, на оппозиционные акции тоже не приходит так много людей."Какое-то количество свезут со всей страны, для них организуют красочное мероприятие с концертом и воздушными шариками. Но по численности и эмоциональному заряду этот митинг будет уступать тому, что каждый день происходит под стенами парламента. При этом есть небольшая вероятность, что между сторонниками и противниками закона могут произойти стычки. Наверняка участников правительственной акции будут высмеивать в социальных сетях", — предполагает Хутуашвили.По ее мнению, у "Грузинской мечты" есть определенный уровень доверия среди населения — многие благодарны правительству за социальную поддержку. Однако протесты, которые идут последние несколько недель, подрывают авторитет партии. В частности, против законопроекта выступают футбольные звезды, популярные музыканты и фотомодели, в то время как за него агитируют только люди, напрямую ассоциирующиеся с действующими властями, указывает Хутуашвили.Как бы там ни было, эксперты сходятся в том, что правительственная инициатива наверняка повлияет на результаты осенних парламентских выборов.

https://ria.ru/20240419/gruziya-1940822818.html

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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, гия вольский, евросоюз, российская академия наук, парламентские выборы в грузии